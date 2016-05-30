Vis-Agropoli 44-72. Svanisce il sogno serie B

La Vis cede 44-72 in casa al Cilento Basket Agropoli e dice addio alla promozione: il racconto della partita e la classifica del girone D

Pesante sconfitta interna per la Vis Reggio Calabria che lotta solo nel primo quarto per poi cedere di schianto al cospetto della Cilento Basket Agropoli, abbandonando così in modo definitivo ogni velleità di promozione. I reggini sono rimasti in partita solo nei primi dieci minuti, dopo un avvio sprint (6-0) che faceva pensare a tutt’altro epilogo. In realtà è stato solo un fuoco di paglia, con i campani che, prese le misure dopo un impasse iniziale, hanno fatto valere la netta superiorità fisica e tecnica già palesata nella gara di andata.

Esposito, Visnjic, Ronconi e Filippi hanno imperversato sotto canestro, ispirati in particolare dal play maker tascabile Trapani, uno dei migliori in campo.

Il crollo nel secondo quarto

Dopo un illusorio 17-16 per la Vis alla fine del primo quarto, sono state due triple consecutive di Nobile e Ronconi a contribuire al 12-0 di parziale in avvio di secondo periodo che, di fatto, chiudeva la gara. 20-5 lo score impietoso del secondo quarto in favore dei bianco/verdi ospiti, con la Vis capace di realizzare un solo canestro dal campo.

Anche dopo l’intervallo la musica non cambiava. Stracuzzi e compagni tiravano con percentuali bassissime e Agropoli rimaneva saldamente padrone del match, aumentando progressivamente il vantaggio fino al 44-72 finale.

Questo il tabellino della gara:

Vis Reggio Calabria – Diamond Foggia 44-72

(17-16, 22-36, 37-56)

Vis Reggio Calabria: Savo Sardaro 8, Lobasso 2, Warwick 10, Carpanzano 6, Fazio 12, Stracuzzi, Venuto 4, Spencer 2, Bonaccorso, Cedro. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Cilento Basket Agropoli: Rappoccio 2, Nobile 9, Murolo 6, Visnjic 10, Esposito 13, Bonaccorso, Filippi 14, Trapani 9, Erra, Norci, Ronconi 9. Allenatore: Menduto.

Arbitri: Ferrari di Bergamo e Marzulli di Milano.

Risultati e classifica del girone D

Risultati V giornata play off nazionale (girone D)

Vis Reggio Calabria – Cilento Basket Agropoli 44-72

Diamond Foggia – Vittoria Assicurazioni Patti 58-88

Classifica: Vittoria Assicurazioni Patti 8, Cilento Basket Agropoli 6, Diamond Foggia 4, Vis Reggio Calabria 2.

Prossimo turno (5 giugno): Vittoria Assicurazioni Patti-Vis Reggio Calabria, Cilento Basket Agropoli-Diamond Foggia.