Vis domani a Catanzaro per difendere il primato

Domani la Virtus Catanzaro, mercoledì e sabato prossimo le due attesissime stracittadine contro Nuova Jolly e Botteghelle. La capolista Vis Reggio Calabria, con un Reggie Spencer in più nel motore, si accinge ad un trittico di gare ravvicinatissimo per confermare il ruolo di prima della classe legittimamente guadagnato (seppur in coabitazione con il Val Gallico) in questo brillante inizio di campionato nel quale i bianco/amaranto hanno fatto bottino pieno (3 vittorie su 3 con punteggi netti e inequivocabili).

Un trittico di gare per la capolista

L’imperativo categorico per capitan Stracuzzi e compagni è quello di pensare ad un avversario per volta, a cominciare dai giallorossi catanzaresi di coach Tunno, desiderosi di riscatto fra le mura amiche dopo il tonfo di sette giorni fa a Reggio contro il Val Gallico.

Checco D’Arrigo, co-allenatore della Vis insieme a Fabio Farina, analizza così le insidie della partita: “Il match di domani avrà sicuramente un grado di difficoltà maggiore rispetto a quelli affrontati fino al momento. Catanzaro è una squadra amalgamata, con una propria identità di gioco, un gruppo che gioca a pallacanestro insieme da tanti anni, guidato da un bravissimo allenatore che li prepara a dovere. Sarà una partita tosta: loro correranno, ci presseranno, difenderanno alla morte, non sarà facile sul loro campo, ma ci siamo preparati bene in settimana per affrontare l’impegno a dovere, nonostante qualche piccolo acciacco fisico. L’obiettivo è comunque quello di proseguire il cammino fin qui intrapreso ed iniziare nel migliore dei modi questo trittico ravvicinato di partite che ci attende”.

Orario e arbitri della partita

La palla a due al PalaGiovino di Catanzaro è fissata alle ore 18.

Arbitrerà la coppia composta da Giuseppe Gazzaneo di Castrovillari e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza.