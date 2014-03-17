Vita in campagna’: dodici espositori reggini alla fiera di Montichiari

E’ giunta alla quarta edizione “Vita in campagna”, la fiera a Montichiari (Brescia) per gli appassionati di orto, giardino, frutteto, vigneto, casa e piccoli allevamenti, cui prenderà parte la Provincia di Reggio Calabria nell’imminente week end del 21-22-23 marzo 2014.Al seguito, dodici espositori che hanno aderito alla manifestazione d’interesse, pubblicatsul sito istituzionale, ed ammessi alla partecipazione sulla base di criteri di ammissibilità. Caratteristiche di selezione legate alla natura dell’evento fieristico, che promuove prodotti trasformati a marchio “biologico”, prodotti a marchio di tipicità “riconosciuto” (IGP, DOC, IGT, DOC) e prodotti, fortemente legati al territorio, che etichettano con marchi collettivi nazionali e territoriali. A Montichiari, all’inaugurazione del “Salone di Origine – Prodotti Tipici e Territorio” vanno in scena i prodotti agroalimentari tipici provenienti dalla Provincia di Reggio Calabria.

Prodotti del territorio che parlano il linguaggio dell’amore per la terra ma, soprattutto, per la campagna, fatta di pratiche di colture, di tecniche di potatura, di stagionalità della produzione, di rispetto degli ecosistemi. E poi, passione per la tradizione, amore per la buona tavola, curiosità sui “segreti della nonna” in cucina. In campagna, lo spazio si dilata sulla coordinata temporale dell’attesa, lavoro e riposo della terra, ciclico e suscettibile di nuovi climi.

L’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Reggio Calabria, Gaetano Rao, seguirà le dodici aziende espositrici alla Fiera di Montichiari per garantire e supportare una comunicazione efficace sui visitatori.

A tal fine, la riunione operativa effettuata giorni addietro a Palazzo Mauro, sede del Settore Agricoltura della Provincia di Reggio Calabria, ha favorito lo scambio di informazioni con gli espositori, definendo le modalità organizzative più efficaci per la partecipazione delle Provincia all’evento fieristico.