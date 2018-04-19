‘Vita’ la mostra fotografica di Giuseppe Trunfio

Verrà inaugurata domenica 22 aprile alle ore 19.00, la mostra fotografica “Vita” di Giuseppe Trunfio.

Grande appassionato della fotografia in bianco e nero, Giuseppe Trunfio è alla sua terza mostra personale e con “Vita” vuole condividere i suoi momenti in uno scatto. Ma non intende spiegarli, perché secondo lui ognuno deve farne una lettura personale.

Fondamentale l’attesa tra lo scatto e lo sviluppo nella sua camera oscura: sensazioni che il digitale non ti permette di vivere.

“Non mi basta inquadrare, mettere a fuoco e fare click.

Non finisce lì. Ho bisogno di rompere quell’incantesimo,

di vedere i sali far emergere dalla carta l’attimo del click”.

La mostra rimarrà aperta da domenica 22 a giovedì 26 aprile, dalle 19.00 alle 21.30, presso l’atelier di GIULIANO FAZZARI in Via Antonio Cimino 13 (prossimità Piazza Carmine) a Reggio Calabria.