Vittoria trionfale per il Basket Lamezia
Tribune gremite allo Sparti per l'esordio dello sponsor ARPAIA: Lamezia sempre avanti contro Fabriano, ora la trasferta di Palermo
15 Maggio 2017 - 09:12 | di Vincenzo Comi
Il basketball lamezia trionfa davanti ad uno Sparti in festa.
La cronaca della partita
Esordio[a1] vincente per il nuovo sponsor ARPAIA. Tribune gremite in ogni ordine di posto e spettacolo dall’inizio alla fine. Lamezia doma i marchigiani alla fine di 40′ sempre avanti. Osso duro la squadra di coach Aniello che non molla mai e tenta il recupero anche dal -18. Inizio col botto per il giovane Gaetano che piazza subito gran parte dei suoi 16 punti nei primi due quarti. Monier e Stanionis sono incontenibili e permettono il primo allungo. Dopo 10′ di gioco il tabellone recita 26-14. Reazione veemente degli ospiti che guidati da Quercia e l’imponenza di Tarolis riducono il distacco. La partita vive a strappi. Lamezia allunga ma non riesce mai a chiudere. Fabriano va giù ma riesce a rimanere sempre in linea di galleggiamento. Monier e bravo a dare lo scossone giusto in difesa e diventa determinante su Nedwick.
Dal terzo quarto Gaetano rifiata ma dalla panchina esce il veterano Rubino, che chiude match con 16 punti e 4 triple nei momenti topici del match. Fabriano ricuce lo strappo e si riporta a ridosso dei giallo blu. La partita rimane in equilibrio per poco. Lamezia trova ancora una volta la forza di andare via e chiudere praticamente i conti fino al +18 di metà ultima frazione. Fabriano tenta il recupero disperato ma il muro lametino regge. Grande vittoria per i lametini e per tutta Lamezia che oggi più che mai ha spinto e supportato i ragazzi di coach Ortenzi. Prossimo impegno fuori casa sul campo della Green Palermo.
Il tabellino
BASKETBALL LAMEZIA – JANUS BASKET FABRIANO 87-74
(26-14, 43-28, 61-57)
LAMEZIA: Mangione, Ragusa, Antonicelli 3, Rubino 16, Fragiacomo, di Gennaro, Gaetano 16, Costa 5, Lazzarotti 10, Stanionis 19, Monier 18. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro
FABRIANO: Patrizi, Piloni 2, Bugionovo 13, Marini 2, Tarolis 19, Pandolfi 7, Zampetti, Cummings, Fanesi, Giuseppetti, Nedwick 14, Quercia 17. Coach Aniello
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