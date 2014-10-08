Vivere per viaggiare: istruzioni per l’uso. Ecco tutti i nostri suggerimenti per essere ‘cittadini del mondo’

di Davide Gallo – Viaggiare lavorando Chi non ha mai pensato di fare un lavoro che gli permetta di viaggiare ai 4 angoli del mondo?

E’ probabilmente il sogno nascosto, o quasi, di qualsiasi persona che si sente letteralmente “cittadino del mondo” e sente una spinta irrefrenabile a partire.

Per viaggiare lavorando è necessario scegliere un lavoro che possa permettere al viaggiatore di professione di potersi mantenere per continuare a spostarsi da un luogo all’altro, visto anche il costo dato dagli spostamenti.

Sull’argomento ci sono diversi siti che ne parlano, forum che discutono di come fare e blog che raccontano le esperienze di viaggio, dando consigli su come realizzare una grande avventura. Il problema rimane trovare un modo per staccarsi dalle quattro mura domestiche e fare un lavoro per il quale si è preparati e, allo stesso tempo, che soddisfi le nostre richieste. I lavori possibili Uno dei lavori più gettonati all’estero per chi ha una laurea in lettere in tasca può essere l’insegnate di lingua italiana. Secondo questa prospettiva potreste entrare a far parte del mondo accademico come lettore o come assistente e, se non avete una laurea, potete sempre scegliere il mondo del privato, dove non sono necessarie specifiche certificazioni. La lingua italiana è apprezzata nel mondo non tanto per questioni turistiche, ma quanto per la cultura ricchissima che attrae particolarmente russi, cinesi e statunitensi che magari sono incuriositi e vogliono comprendere opere liriche intramontabili.

La lingua italiana non è detto che interessi soltanto gli adulti ma anche i bambini, come avviene per esempio in Spagna, dove con il programma LLP Comenius si può insegnare la propria cultura nei paesi che vogliono apprenderla a bambini fino ai 13 anni. Viaggiare, lavorare, studiare Se avete trovato il lavoro dei vostri sogni allora avete anche l’opportunità di approfittare dell’universit