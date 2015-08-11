Vivi la giornata Trollbeads da Kado Gioellli

Il 12 Agosto 2015 nel punto vendita di Corso Garibaldi n. 104 una meravigliosa giornata dedicata al magico mondo Trollbeads. In occasione di questo evento sarà possibile iniziare a comporre il proprio bracciale: acquistando una chiusura del valore o pari a euro 48,00 riceverai in OMAGGIO il bracciale in argento del valore di euro 42,00.

Il mondo dei gioielli Trollbeads

Un evento unico al quale non si può mancare, un favoloso universo tutto da scoprire, quello della giornata TROLLEBEADS, un marchio dal grande potenziale creativo che ha immaginato, con più di 35 anni di anticipo, l’incredibile successo dei gioielli componibili diventando un’icona mondiale del settore. Una giornata dedicata agli amanti dei fantastici bracciali componibili di elegante fattura, e a tutti quelli che desiderano scoprire un gioiello unico al mondo che non stanca mai ed è capace di rinnovarsi continuamente.

Il 12 Agosto 2015, Kado Gioielli nel punto vendita di Corso Garibaldi n. 104 al centro di Reggio Calabria, viene ospitata la giornata Trollbeads, una full immersion dedicata al raffinato marchio danese che in quasi quarant’anni (il primo beads è nato nel 1976 a Copenaghen dalla creatività dell’orafo Svend Nielsen) ha conquistato il mondo affermandosi sempre di più grazie alle infinite potenzialità dei Beads.

Una promozione imperdibile: per tutta la giornata, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 21.30 acquistando una chiusura Trollbeads del valore pari o superiore a 48,00 euro sarà possibile avere in omaggio un bracciale in argento del valore di 42 euro, grazie al quale si potrà comporre il proprio bracciale scegliendo fra infiniti pezzi in oro, argento, vetro, cristalli, perle, ambra e pietre.

Sarà l’occasione per immergersi nel magico mondo dei gioielli creativi e personalizzati, che hanno incassato decine di riconoscimenti internazionali diventando un must in oltre 50 Paesi nel mondo grazie a Lise Nielsen Aagaard, che ha fondato l’azienda portando avanti l’arte orafa della famiglia, divenuta in breve uno straordinario successo a livello mondiale.

Il successo Trollbeads nasce da una formula semplice e geniale: le creazioni in argento, oro, vetro e cristallo, dal fascino sorprendente, sono talmente numerose che nessun bracciale è identico a un altro. Ogni Trollbeads è personalizzato e i pezzi si possono sostituire, scambiare, regalare, scegliere a seconda dell’umore e del look. Sfumature delicate, colori senza tempo, mescolati con gusto e passione, lavorazioni deliziose e raffinate, risultati vibranti e giocosi: i Beads sono prodotti di classe, unici al mondo, adatti a tutti.

Un mix di bellezza reso ancora più prezioso dalla chiusura in argento. Ce ne sono per tutti i gusti, interamente lavorate a mano, come tutti gli altri pezzi della collezione, e raffigurano soggetti diversissimi e curati nei dettagli.

Pubbliredazionale a cura di PUBLIEDIT DI ALESSANDRO TRIPODI