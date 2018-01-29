Volley – Appuntamento al PalaValentia con il Regional Day Maschile
Il PalaValentia ospita il Regional Day maschile: i migliori talenti calabresi valutati dal tecnico della Nazionale Under 18 Vincenzo Fanizza
29 Gennaio 2018 - 09:55 | di Michele Favano
Si svolgerà nel pomeriggio di oggi a Vibo Valentia, l’appuntamento con il Regional Day Maschile. Dalle ore 15.30, il PalaValentia farà da teatro a quella che si preannuncia come la più importante selezione per i ragazzi coinvolti e che saranno valutati dal tecnico della Nazionale Under 18 Maschile, Vincenzo Fanizza, insieme ai collaboratori Tonino Chirumbolo (primo allenatore del settore giovanile della Tonno Callipo) e Giacomo Tomasello. Un evento importante, dunque, per monitorare i migliori talenti della pallavolo calabrese da parte anche dei selezionatori regionali Saverio Amerato (coach che fa parte da anni della struttura del settore giovanile giallorosso) e Salvatore Torchia
“Siamo onorati di ospitare – ha affermato il supervisore generale giallorosso Michele Ferraro – nella nostra struttura il Regional Day, evento che vedrà convergere a Vibo il meglio della pallavolo calabrese. La scelta di far svolgere il raduno al PalaValentia rientra tra gli accordi presi dalla nostra società con la federazione regionale e che si concretizzerà ulteriormente nei prossimi mesi anche con il coinvolgimento della nostra struttura tecnica e medica.
L’incontro di lunedì vedrà tra l’altro – ha proseguito Ferraro – la presenza di coach Fanizza, nuovo responsabile nazionale, persona che stimo personalmente per quello che in questi ultimi anni ha dato alla pallavolo meridionale ed a quella pugliese in particolare; incontrarlo personalmente sarà occasione per un confronto sui temi della pallavolo giovanile e sopratutto sull’inserimento degli stessi giovani nella pallavolo che conta, giovani che – ha concluso il dirigente giallorosso – a mio modesto parere spesso vengono tenuti ai margini, se non del tutto ignorati da parte delle società di appartenenza”.
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