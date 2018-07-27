Il reggino Stefano Remo, classe 1991 e reduce dal Letojanni, è il primo centrale della Pallavolo Franco Tigano: carriera e prime parole

Ecco il primo dei centrali della Pallavolo Franco Tigano. E’ Stefano Remo, giovane reggino classe 1991 reduce da tre ottime stagioni nel campionato nazionale di serie B. Le ultime due stagioni ha vestito la maglia del Letojanni con cui ha giocato i play off promozione nel 2016/17 e sfiorandoli lo scorso anno giungendo terzo alle spalle di Conad Lamezia e Cinquefrondi. Nella stagione 2015/13 ha giocato con la Raffaele Lamezia ottenendo un lusinghiero terzo posto. Anche negli anni precedenti la carriera di Stefano Remo è vissuta sempre con tante successi e soddisfazioni. Da Cinquefrondi in B2 alle tante stagioni con la Luck Volley di Reggio Calabria.

Arriva a Palmi carico di entusiasmo e voglia di far bene in questa nuova società e sotto la guida di Antonio Polimeni, tecnico che di Stefano Remo ha grande considerazione.

Le sue prime parole fanno capire quanta voglia c’è in lui di scendere in campo con la nuova maglia sulle spalle. “Sono molto contento di tornare a giocare per una società calabrese, dopo due ottime stagioni a Letojanni che mi hanno visto protagonista. Il prossimo sarà un campionato combattuto e difficile ma ho molta fiducia che insieme ai miei compagni e alla società raggiungeremo gli obbiettivi fissati dal presidente Carbone”.