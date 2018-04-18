“Comunico che il Direttore Sportivo, Francesco Prestinenzi, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dal suo incarico. Le ragioni sono da ricondursi ad uno stato d’animo di profondo sconforto per il cattivo andamento del campionato appena concluso. Pur dispiaciuto per la decisione, che so essere stata travagliata, la comprendo e l’accetto. Ringrazio sentitamente ed affettuosamente il DS Prestinenzi per la dedizione e la professionalità profusa in tanti anni, peculiarità queste ultime che ne hanno sempre contraddistinto il suo operato. Insieme abbiamo vissuto gioie ed emozioni a volte inimmaginabili, abbiamo raggiunto obiettivi ambiziosi, anche al di sopra delle iniziali aspettative, che ci hanno regalato grandi soddisfazioni. Abbiamo gestito situazioni impreviste con prontezza e amore per i colori giallorossi. In altre parole, insieme abbiamo fatto la storia della Volley Tonno Callipo Calabria. Tutto questo rende il distacco doloroso. Nel contempo, però, convinto che a volte è necessario cambiare, apprezzo l’atteggiamento di responsabilità che è alla base della decisione presa”.