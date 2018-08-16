Comincia ad ampliarsi il roster dell’Ekuba Volley Palmi in vista della prima stagione in serie B1. La società palmese ha infatti chiuso l’accordo con la schiacciatrice Ilenia Buonfiglio, di cui ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive. Nativa di Belvedere Marittimo, la schiacciatrice alta 1 metro e 78 centimetri vanta una grande esperienza, frutto di anni trascorsi tra serie B1 e B2. Ilenia inizia a giocare nelle giovanili del “Lamezia volley” per poi debuttare in B1 nella sua città a 17 anni. All’età di 18anni approda poi a Matera ottenendo con la squadra una bellissima promozione in serie b1. Nel corso della stagione 2011/2012, ad Agrigento, disputa ancora una volta i play off di promozione. Nel 2012/2013 si trasferisce a Messina, per poi tornare a Lamezia, dove gioca dal 2013 al 2018, aiutando la squadra a realizzare il progetto di arrivare dalla serie C alla serie B1.

«Sono molto contenta di aver scelto palmi, una società calabrese importante, che gioca in una città con trascorsi in serie A – spiega Ilenia – mi entusiasma la voglia di fare bene della società, spero di godere di tante soddisfazioni insieme a loro. Da parte mia c’è la voglia di mettermi in gioco e dare tutta me stessa. Ringrazio la società per avermi fortemente voluta, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».