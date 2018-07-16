Ufficiale l'iscrizione al campionato nazionale: la pallavolo di alto livello torna a Palmi e la società annuncia a breve staff tecnico e giocatrici

La pallavolo di alto livello torna ad illuminare la città di Palmi. Risale infatti al 14 di Luglio l’ufficialità dell’iscrizione dell’Ekuba Palmi al campionato di serie B1. Si tratta di un campionato nazionale e di grande livello agonistico, durante il quale l’Ekuba Palmi si troverà ad affrontare compagini provenienti da tutta Italia, che calcheranno il suolo del nostro palazzetto in una serrata lotta sportiva.

Un campionato di questa caratura, ne siamo convinti, donerà a Palmi il lustro che, in passato, ha dimostrato di meritare a pieno titolo per i valori espressi sul piano sportivo ma anche umano e sociale. Trattandosi di un campionato nazionale, lo sforzo economico necessario per affrontarlo non sarà banale. Per questa ragione, come società, ci auguriamo che tutti gli sforzi profusi per regalare alla città questo importante palcoscenico siano ripagati con la vicinanza, il coinvolgimento ed il calore che il pubblico palmese ha dimostrato di poter esprimere.

A coordinare il lavoro della squadra sarà una società rinnovata in molte delle sue componenti. Ad arricchire lo staff dirigenziale, infatti, sono giunte nuove importanti figure, che porteranno la loro esperienza nell’affrontare la nuova avventura.

Questa nuova avventura segna per l’Ekuba l’inizio di un percorso di crescita nuovo, che aprirà orizzonti importanti. La volontà della società è quella di garantire la continuità ad altissimi livelli. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei componenti dello staff tecnico e delle giocatrici.