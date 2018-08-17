«Ripartire da sette»: questa è la ricetta della «Volley Cenide» per affrontare la seconda stagione nel massimo campionato regionale, ripartendo dalle sette giovani protagoniste della stagione scorsa, conclusasi contro ogni aspettativa con un entusiasmante quarto posto.

Questo l’elenco delle giovani riconfermate:

Elena CORSO, palleggiatrice cl. 1997;

Marica FORTUGNO, universale cl. 1997;

Rossella BELLANTONE, centrale cl. 2000;

Ivania CALABRÒ, libero cl. 2000;

Elisa VERDUCI, schiacciatrice/libero cl. 2002;

Giorgia NASSI, schiacciatrice/opposto cl. 1998;

Giovanna RIPEPI, capitano/centrale cl. 1996;

Il settore giovanile è l’obiettivo cruciale sul quale la società pone la sua attenzione, politica che ha oltretutto generato i suoi profitti: infatti, la società, da 11 anni a questa parte, vanta ben 4 promozioni (oltre ai 2 titoli acquisiti), un trofeo “Città di Reggio”, 5 finali Provinciali e una Regionale Under, 5 atlete in rappresentativa provinciale, 1 atleta in rappresentativa regionale e un’atleta, Raffaella Battaglia, che milita nella Nazionale Italiana di Sitting Volley. Inoltre, è bene ricordare le svariate collaborazioni da parte del team che hanno permesso alle atlete neroverdi di vincere uno scudetto nel Sitting Volley; mentre, nei campionati under, a disputare ben altre 5 finali provinciali, 3 finali regionali e una finale nazionale.

Per concludere, non ci resta che fare un grande in bocca al lupo al team neroverde per il prossimo campionato.