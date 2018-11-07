Si gioca domani sera, ore 20:30, la gara di Campionato SuperLega Credem Banca, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia, match valevole per la quint giornata di Campionato. La guida alla partita:

COME ARRIVA LA TONNO CALLIPO Prosegue il tour de force del Campionato di SuperLega Credem Banca. Alle porte c’è il turno infrasettimanale con la sesta giornata in programma. La Tonno Callipo è attesa da una sfida più che probante poiché si troverà di fronte i Campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia. Una sfida dal pronostico tutto a favore della squadra di coach Bernardi, ma che i giallorossi vogliono giocare al massimo delle proprie potenzialità.

La Tonno Callipo dopo il ko di Ravenna

Dopo il ko di Ravenna, la compagine di coach Valentini proverà a fare lo sgambetto al più quotato avversario capolista della SuperLega a punteggio pieno. Per raggiungere il risultato servirà ovviamente la partita perfetta. Alla vigilia ecco il pensiero del martello Tom Strohbach tra i più positivi nell’ultimo match contro Ravenna: “Ci aspetta un match durissimo, Perugia è il top-team della SuperLega.

Nonostante ciò noi dobbiamo pensare partita per partita e scendere in campo con la mente libera e lottare palla dopo palla, set per set. Noi tutti non vediamo l’ora di giocare questa partita e ci auguriamo di trovare un palazzetto pieno e carico di tifo”.

Quella di domani, sarà la partita numero 324 nella massima serie (tra SuperLega, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana).

I precedenti tra le due squadre

Precedenti ed ex sono otto i precedenti tra le due società. Bilancio a favore di Perugia che ha conquistato 6 vittorie a fronte dei 2 successi ottenuti dai giallorossi. Negli ultimi tre precedenti casalinghi la Tonno Callipo ha sempre perso, ma nel match della stagione 2016-17 i giallorossi riuscirono a portare la partita al tie-break.

A CACCIA DI RECORD _In Regular Season:_ Aleksandar Atanasijevic – 1 battuta vincente alle 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera:_ Stefano Mengozzi – 1 punti ai 2200, Todor Skrimov – 9 punti ai 1100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Aleksandar Atanasijevic – 33 punti ai 3500, Dore Della Lunga – 11 attacchi vincenti ai 1000 (Sir Safety Conad Perugia).

GLI ARBITRI A dirigere il match ecco la coppia arbitrale composta da Gianluca Cappello e Maurizio Canessa. Il primo arbitro, di Siracusa, fischia in Serie A dal 2004, mentre Maurizio Canessa, di Bari, arbitra in Serie A dal 2009.

Nella foto, lo schiacciatore Tom Strohbach in attacco durante l’ultimo match contro Monza (foto Sgrò)