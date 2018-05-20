Un lungo applauso lo avrebbe meritato anche lui. Il presidente provinciale della Fipav Domenico Panuccio, il dirigente sportivo che più di ogni altro ha voluto organizzare questo grande evento e creduto di poter mettere in piedi uno spettacolo simile.

Tenacia, combattività, voglia di riportare a Reggio Calabria la grande pallavolo. La sua missione si è conclusa nel migliore dei modi con la nazionale italiana nella città dello stretto e la straordinaria partecipazione del popolo reggino:

“Una grandissima soddisfazione, un pubblico spettacolare che ha incitato i nostri ragazzi dal primo sino all’ultimo istante, una risposta di partecipazione che non vi nascondo ha sorpreso anche me. Abbiamo sfiorato le cinquemila presenze, grazie ad una impennata arrivata negli ultimi giorni, significa che tutti si è lavorato bene, lasciando una impronta significativa a Reggio Calabria.

Questa città pallavolisticamente ha fame, spero sia l’inizio di una lunga serie di eventi. Ci si è proposti ad ospitare il Trofeo delle Regioni 2019 che è l’evento della Federazione Italiana Pallavolo, si parla di un movimento di circa 1500, sarà un’altra scommessa e ci faremo trovare pronti.

Ritengo che il presidente e tutti i dirigenti nazionali abbiamo potuto toccare con mano le potenzialità di Reggio Calabria e la credibilità degli organizzatori.

Questa è la mia passione, il mio secondo amore dopo mia moglie e la mia famiglia. Ho dato tutto, abbiamo dato tutto, grazie a tutti”.