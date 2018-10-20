Archiviata la prima giornata di Campionato, con la Tonno Callipo ko in casa del forte Letojanni, la principale compagine del settore giovanile giallorosso si prepara ad esordire in casa al PalaValentia. Si giocherà domani, infatti, con fischio d’inizio alle ore 18:00, il match tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Volley Gupe Battiati CT. Nonostante la sconfitta subita, la compagine di coach Agricola non ha sfigurato sabato scorso contro la compagine messinese e vuole iniziare a trovare continuità di gioco e spirito d’identità in un Campionato che, come sempre, sarà ricco di insidie.

L’avversario: la Volley Gupe Battiati

Al PalaValentia arriverà un avversario desideroso di riscattare il ko interno contro il Partanna. La compagine di coach Petrone si presenta alla nuova stagione con una veste totalmente rinnovata e con una rosa molto ringiovanita (frutto della partnership instaurata con il Volley Catania di Serie A2).

Ci sono, dunque, tutti i presupposti per assistere ad una gara interessante sia sotto il profilo squisitamente tecnico, che agonistico. A dirigere il match sarà la coppia arbitrale composta da Martina Scavelli ed Elena Morello. Di seguito, ecco resto del programma della seconda giornata e la classifica dopo la prima giornata di Campionato.

Il programma della seconda giornata e la classifica

2° GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE B UNICA GIRONE H

Hering Pozzallo RG – Raffaele Lamezia CZ

ABVT Cosenza – Savam Costruzioni Letojanni ME

WG Morgan Barcellona ME – Franco Tigano Palmi RC

Raco Universal Tremestieri CT – Medisystem Saber Palermo

Atria Volley Partanna TP – Papiro Fiumefreddo CT

Riposa: Avimecc V. Modica RG

LA CLASSIFICA

Letojanni 3

Modica 3

Partanna 3

Barcellona 3

Palmi 3

Fiumefreddo 2

Pozzallo 1

Palermo 0

Tremestieri 0

Lamezia 0

Catania Gupe 0

Cosenza 0

Vibo Valentia 0

Nella foto, un primo piano di coach Nico Agricola (foto volleytonnocallipo.com)