In questo fine settimana parte anche il Campionato della Serie B Unica. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è pronta ad esordire nel Girone H calabro-siculo in trasferta in casa della compagine messinese del Letojanni. Dopo settimane di duro lavoro, la squadra guidata da coach Nico Agricola si affaccia, dunque, con entusiasmo e curiosità alla nuova realtà della terza serie nazionale.

Un team giovane e dinamico, profondamente rinnovato, che vuole provare a dire la sua in un Girone complicato e ricco di squadre costruite per far bene. Non sarà facile all’esordio per i giovani giallorossi che si troveranno di fronte un team molto ambizioso e che punta dritto alle prime posizioni. Letojanni può contare, infatti, su un roster di qualità e con atleti di esperienza che rappresentano un lusso per la categoria, su tutti gli schiacciatori Boscaini e Mazza. Alla vigilia del match, ecco le parole di coach Saverio Amerato, vice allenatore della Tonno Callipo:

“Dopo un mese e mezzo di lavoro il campo ci dirà a che punto siamo rispetto al lavoro che abbiamo programmato. Vogliamo scendere in campo con lo spirito giusto consapevoli che siamo una squadra nuova, giovane, che deve ancora conoscersi al meglio“.

Questo l’elenco dei convocati per la sfida di domani:

Palleggiatori: Denis Kolev, Luca Montesanti

Denis Kolev, Luca Montesanti Centrali: Leonardo Focosi, Francesco Saragò

Leonardo Focosi, Francesco Saragò Schiacciatori: Stefano Armenante, Simone Barbuto, Paolo Battaglia, Roberto Battaglia, Deivydas Cugliari, Umberto Sorrenti, Alessio Vommaro

Stefano Armenante, Simone Barbuto, Paolo Battaglia, Roberto Battaglia, Deivydas Cugliari, Umberto Sorrenti, Alessio Vommaro Libero: Paolo Cappio

Nella foto, coach Saverio Amerato