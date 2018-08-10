Il giovane Ignacio Martinez è l’altro palleggiatore della Pallavolo Franco Tigano. Accordo raggiunto nei giorno scorsi. Il ragazzo ha un profilo molto interessante e la sua carriera pallavolistica a livello giovanile ne è la testimonianza. A parte i primi anni in una società vicino a casa del ragazzo, l’Aurora Volley, dall’under 14 fino all’under 19 ha fatto tutto il settore giovanile a Treviso, con il Volley Treviso, ex Sisley. Con la squadra veneta ha vinto 5 scudetti: under14, 2 scudetti con l’Under17, Under19 e la Junior League Under20. Ha anche ottenuto due 3° posti in Under15 e Under19. Ha partecipato a due Trofeo delle Regioni con il Veneto, ottenendo un 3° e un 5° posto.

Negli ultimi 3 anni ha fatto due stagioni in serie B, di cui la prima a Treviso e la seconda in prestito a San Donà di Piave. Lo scorso anno ha giocato in serie C a Belluno per completare gli studi vicino casa.

Queste la prima parole di Ignacio Martinez come giocatore della Pallavolo Franco Tigano Palmi: “Ringrazio la società e il coach per avermi dato la possibilità di fare parte di questo importante progetto in questa mia prima stagione fuori casa, sono contentissimo, forza Palmi”.

Il ragazzo è adesso in vacanza con la famiglia ma nello stesso tempo deve portare avanti il lavoro fisico che il mister Polimeni ha chiesto di svolgere a ognuno dei suoi giocatori nel periodo di vacanza.