Imbattibili. La Cuore Volley Reggio Calabria festeggia la promozione in Serie B2 al termine di un campionato dominato. Le ragazze di coach Salvago hanno preso sin dalle prime giornate la testa della classifica, senza mai abbandonarla. Contro Polistena, domenica scorsa, la vittoria e la matematica certezza del pronto ritorno in B2 dopo la retrocessione dello scorso anno.

Ai microfoni di Citynow le parole di Fabiana Mucciola, ‘sorella d’arte’ di Valeria, protagonista in A2 con la maglia del Marsala. “La squadra allestita dalla società puntava in modo dichiarato alla promozione in B2, siamo riuscite a centrare l’obiettivo. Contro Polistena abbiamo vinto con grinta e determinazione, ci tenevamo a festeggiare il prima possibile la meritata promozione. E’ stata una festa in campo e fuori, la doccia di spumante non ha risparmiato nessuno (ride, ndr). Ringrazio coach Salvago e tutte le mie compagne, mi hanno incoraggiato e sostenuto -dichiara la giovane pallavolista reggina- nei momenti difficili. Sono la più piccola della squadra, quindi può capitare di avere alti e bassi dovuti all’inesperienza nel corso della stagione.

“Cosa ha detto mia sorella? Mi ha fatto i complimenti, assicurando che ci siamo meritate questa promozione. Lei mi dà sempre consigli e suggerimenti -conclude Fabiana- dicendo che se credo un obiettivo devo crederci e combattere per conquistarlo”. Appuntamento al prossimo anno per la Cuore Volley Reggio Calabria, è arrivato il momento del riposo dopo una trionfale cavalcata in B2.