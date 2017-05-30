Il Volo, Nek, Alvaro Soler e non solo. A Taormina un’estate di musica

Il tour del Trio italiano più famoso nel mondo, fa seguito all’uscita del nuovo progetto discografico “Notte Magica – A tribute To the Three Tenors”, certificato disco di platino con la partecipazione straordinaria di PLACIDO DOMINGO.

Un altro importantissimo traguardo nel percorso artistico dei tre giovani artisti, un tributo speciale ai tre incomparabili tenori che ha permesso di avvicinare quel mondo musicale anche a un pubblico più giovane.

Dopo il grande successo che li ha visti incantare 6000 persone nell’affascinante cornice di Piazza Santa Croce a Firenze lo scorso 1° luglio, IL VOLO è pronto a far rivivere al suo pubblico le emozioni di un evento unico e irripetibile.

27 anni fa in “UNA NOTTE MAGICA” a Roma Jose’ Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti cantarono insieme in uno dei templi più suggestivi dell’Opera, Il Teatro delle Terme di Caracalla a Roma, creando quello che rimane il più grande evento musicale del secolo: “I TRE TENORI”. A 26 anni da quel concerto entrato nella storia, Il VOLO, reduce dai successi di una lunga tournée internazionale, ripete quell’emozione per chi l’ha vissuta e per farla scoprire al pubblico più giovane tramite un tributo unico ai tre incomparabili.

TAOmusica // in calendario

NEK 23 luglio

ALVARO SOLER 17 agosto

AFTERHOURS 22 agosto

FRANCESCO RENGA 23 agosto

MARIO BIONDI 24 agosto

DANIELE SILVESTRI 25 agosto

FIORELLA MANNOIA 26 agosto

MASSIMO RANIERI 27 agosto