L’Assessorato alla Polizia Municipale rende noto che è stato pubblicato avviso pubblico per la selezione di volontari che intendano svolgere per il Comune di Reggio Calabria la funzione di Assistente Civico, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Cosa fanno gli Assistenti Civici

La figura e le attività dell’assistente civico sono descritte all’interno del “Regolamento degli Assistenti Civici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 lo scorso 29 maggio.

Agli Assistenti Civici è riconosciuta una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata alle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia Municipale.

Gli Assistenti Civici non hanno potere di accertamento e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento né di accertamento dell’identità personale e non possono intervenire con azioni impositive o repressive.

Le finalità dell’impiego

Il loro impiego, secondo l’avviso pubblico: «è finalizzato a promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione, le attività di educazione stradale, le attività di informazione rivolte ai cittadini, garantendo così una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano e con l’intento di implementare il senso civico della cittadinanza».

Gli Assistenti Civici non sono soggetti ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale né la loro attività è assimilabile ad alcun tipo di prestazione lavorativa. Le funzioni di Assistente Civico saranno conferite dal Sindaco con decreto.

Come presentare la manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito www.reggiocal.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2017, secondo le seguenti modalità:

a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: polizia_municipale@pec.reggiocal.it. A tal fine farà fede la data di ricezione del sistema.

mediante consegna a mano presso il Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria – Segreteria di Settore – sito in Reggio Calabria -Viale Aldo Moro n. 18. A tal fine, in riferimento al termine ultimo per il ricevimento delle istanze, si terrà conto esclusivamente della data e dell’orario apposto dal Protocollo del Settore.

Le informazioni riferite all’avviso e al regolamento sono pubblicate sul sito www.reggiocal.it

Reggio Calabria 28 settembre 2017