Volotea lancia offerta low-cost. Ben 100 mila biglietti a 5 euro, c’è anche il Sud

Voli a prezzi bassissimi per prenotazioni entro la mezzanotte del 3 marzo e viaggi entro novembre: tra le destinazioni del Sud, Palermo e Catania

Volotea, compagnia aerea low cost, ha lanciato da pochi giorni una nuova offerta con voli a prezzi davvero bassi: ben 100mila biglietti ad appena 5 euro.

La promozione è valida solo per le prenotazioni che avverranno entro e non oltre la mezzanotte del 3 marzo e per voli che dovranno essere effettuati entro il mese di novembre di quest’anno.

Presenti anche voli per il Sud, purtroppo però non per la Calabria. Tra le destinazioni nazionali e internazionali, le offerte coinvolgono anche gli aeroporti di Palermo e Catania.

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