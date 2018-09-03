Volotea, compagnia spagnola leader nel trasporto low cost in Italia, mette in vendita biglietti in offerta a partire da € 8 solo andata.

L’offerta riguarda molte partenze sia per voli nazionali che internazionali. Gli aeroporti dai quali è possibile prenotare i biglietti sono i seguenti: Alghero, Ancona, Catania, Bari, Venezia, Verona, Napoli, Olbia, Palermo, Cagliari, Genova, Trieste, Torino, Lamezia, Pescara, Milano Orio.

Potete cercare i vostri voli su volotea.com/it o clicca direttamente qui.

Offerte valide per partenze fino a Novembre 2018 e a disponibilità limitata.