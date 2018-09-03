Volotea, voli in offerta. Da Lamezia a partire da 9 euro
La low cost Volotea lancia biglietti in offerta solo andata da 16 aeroporti italiani, Lamezia compresa: validi per partenze fino a novembre 2018, posti limitati
03 Settembre 2018 - 09:35 | di Vincenzo Comi
Volotea, compagnia spagnola leader nel trasporto low cost in Italia, mette in vendita biglietti in offerta a partire da € 8 solo andata.
L’offerta riguarda molte partenze sia per voli nazionali che internazionali. Gli aeroporti dai quali è possibile prenotare i biglietti sono i seguenti: Alghero, Ancona, Catania, Bari, Venezia, Verona, Napoli, Olbia, Palermo, Cagliari, Genova, Trieste, Torino, Lamezia, Pescara, Milano Orio.
Potete cercare i vostri voli su volotea.com/it o clicca direttamente qui.
Offerte valide per partenze fino a Novembre 2018 e a disponibilità limitata.
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