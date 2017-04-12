Voucher di 4 mila euro per master universitari, il bando di Calabria Europa

La Regione sostiene l'alta formazione post-laurea con voucher a copertura dei costi dei master: requisiti, ISEE sotto i 30 mila euro e aree d'innovazione

La Regione Calabria per favorire l’alta formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle competenze di chi è in cerca di occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa, sostiene la partecipazione a Master universitari, attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione. In particolare, saranno incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione, definite nella “Strategia regionale per la specializzazione intelligente” – (S3):

Agroalimentare

Edilizia Sostenibile

Turismo e Cultura

Logistica

ICT e Terziario innovativo

Smart Manufacturing

Ambiente e Rischi naturali

Scienze della Vita

Le persone che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti:

– ISEE 2017 del nucleo familiare non superiore a € 30.000

hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico o Laurea Vecchio Ordinamento, titolo equipollente rilasciato da Università straniere

siano residenti in Calabria da almeno sei mesi alla data di iscrizione al Master e per tutta la durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo

-non abbiano beneficiato di altri contributi erogati dalla Regione Calabria per altri percorsi di alta formazione.

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