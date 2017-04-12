Voucher di 4 mila euro per master universitari, il bando di Calabria Europa
La Regione sostiene l'alta formazione post-laurea con voucher a copertura dei costi dei master: requisiti, ISEE sotto i 30 mila euro e aree d'innovazione
12 Aprile 2017 - 12:20 | di Pasquale Romano
La Regione Calabria per favorire l’alta formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle competenze di chi è in cerca di occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa, sostiene la partecipazione a Master universitari, attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione. In particolare, saranno incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione, definite nella “Strategia regionale per la specializzazione intelligente” – (S3):
- Agroalimentare
- Edilizia Sostenibile
- Turismo e Cultura
- Logistica
- ICT e Terziario innovativo
- Smart Manufacturing
- Ambiente e Rischi naturali
- Scienze della Vita
Le persone che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti:
– ISEE 2017 del nucleo familiare non superiore a € 30.000
- hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico o Laurea Vecchio Ordinamento, titolo equipollente rilasciato da Università straniere
- siano residenti in Calabria da almeno sei mesi alla data di iscrizione al Master e per tutta la durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo
-non abbiano beneficiato di altri contributi erogati dalla Regione Calabria per altri percorsi di alta formazione.
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