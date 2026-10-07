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Internazionali WDSF di Roma al Trofeo CONI: Royal Dance Calabria, doppietta di bronzo

Il presidente Francesco Cotroneo: "Dietro ogni podio ci sono allenamenti, sacrifici e un lavoro di squadra"

07 Ottobre 2026 - 12:06 | Comunicato

Royal Dance Calabria

La Royal Dance Calabria festeggia un doppio successo: dopo il terzo posto conquistato da Matteo Amodeo e Siria Campagner agli Internazionali WDSF di Roma, arriva il bronzo al Trofeo CONI per Astrid, Desiree e Diego, in gara per la Calabria.

Due risultati ottenuti in meno di una settimana, che premiano l’impegno degli atleti e il lavoro della scuola di Campo Calabro, da dodici anni dedicata alla formazione e alla crescita dei giovani attraverso la danza sportiva.

Al PalaPellicone di Ostia, Matteo e Siria hanno conquistato il podio internazionale, frutto anche del percorso di preparazione seguito dai maestri Alessandro De Sio del Team Salerno di Battipaglia e Francesco Cotroneo della Royal Dance Calabria.

Dalla Puglia è poi arrivata un’altra grande emozione: il terzo posto di Astrid, Desiree e Diego al Trofeo CONI, un’esperienza che ha permesso ai giovani atleti di rappresentare la propria regione e confrontarsi in una manifestazione sportiva nazionale.

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e delle emozioni che ci stanno regalando — dichiara Francesco Cotroneo, presidente della Royal Dance Calabria —. Dietro ogni podio ci sono allenamenti, sacrifici e un lavoro di squadra che coinvolge atleti, tecnici e famiglie. Fin dal primo giorno abbiamo creduto nel percorso federale, oggi sotto l’egida della FIDESM, e nelle opportunità che può offrire ai nostri allievi. Vedere i ragazzi rappresentare la Calabria al Trofeo CONI è una soddisfazione che va oltre la medaglia“.

La Royal Dance Calabria celebra questi risultati con gratitudine verso lo staff e le famiglie, il cui sostegno accompagna ogni giorno la crescita degli atleti.

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