Wedding Expo 2015: special guest Alex Belli e Carla Gozzi

Dall'1 al 4 ottobre il Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro ospita il Wedding Expo con Alex Belli e Carla Gozzi, tra wedding planner, show cooking e sfilate

Il Wedding Expo è la Kermesse dedicata al mondo del Matrimonio e per la Casa. Per il secondo anno consecutivo l’Evento sarà ospitato a Gioia Tauro al Parco Commerciale Annunziata. Il Wedding Expo è organizzato dalle Società Mediterranea Comunicazioni di A. Rositano & C. snc e dalla La Rosa Fiere srlu. L’area Espositiva insieme a quella della sala eventi sarà di 3500 mq. Quest’anno la Kermesse si terrà nelle date che vanno dal 01/04 Ottobre.

Un programma di eventi potenziato per il 2015

Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con la presenza di oltre 15.000 persone, nel 2015 le due società hanno pensato di potenziare ancor di più il programma eventi.

01 Ottobre

Ore 16.00: Inaugurazione. Taglio del nastro in presenza degli organizzatori e delle autorità locali, provinciali e regionali e dell’ attore-modello ALEX BELLI.

Ore 19.30: Estrazione Luna di Miele. La Guest Star presiederà all’estrazione di una Crociera Costa che verrà omaggiata dagli organizzatori del Wedding Expo e da due espositori appartenenti alla categoria Viaggi e Turismo.

Il 2 ottobre: wedding planner e show cooking

02 Ottobre

Ore 17.00 : S.O.S. Wedding Planner . Grande Evento realizzato nel precedente Wedding Expo viene riproposto grazie al suo successo nel 2015. Le tre Wedding Planner di Ideeventi danno consigli per il proprio matrimonio alle future spose. Dopo il successo del 2014 anche quest’anno Eufemia, Stefania e Chiara insieme agli esperti del settore daranno consigli su come organizzare il Matrimonio Perfetto, dall’abito alla musica, alla torta nuziale e a tutti i particolari per rendere Unico e personalizzato il giorno più bello. Lezioni di stile faranno da cornice a quest’evento tanto importante quanto utile a chi dovrà affrontare da sola l’organizzazione del proprio matrimonio. Un Vademecum da considerare fondamentale nel lungo percorso prima del Grande Evento.

Ore 18:00: Show Cooking . Gli Chef delle strutture presenti in fiera presenteranno i piatti 2016 per un banchetto al TopI Grandi professionisti delle cucine delle nostre Location presenteranno dal vivo con uno show cooking le prelibatezze che troverete al vostro matrimonio. Finger food preparati con maestria e passione conquisteranno i vostri palati. Dal piatto più elaborato a quello più semplice per degustare anche con il palato quello che andrete a scegliere per il vostro Giorno Più Bello. Professionisti scelti per voi dai Proprietari delle Location perchè la cucina è il piacere della vita… La cucina è Scienza tocca allo chef farla diventare Arte.

Il 3 e 4 ottobre: fashion show e sfilate

3 Ottobre

Dalle Ore 17.00 : Fashion Show . A Cura degli Atelier più prestigiosi della Calabria vedremo sfilare in passerella nella sala eventi le Collezioni Sposa e Sposo 2016.

4 Ottobre

Ore 17.00 : Bridal Fashion Show . Direttamente da Real Time Carla Gozzi che insieme ad una giuria composta da personaggi di spicco dell’alta moda sceglieranno la Miss Copertina Reggio Nozze Giugno 2016 La Fashion Blogger più famosa d’Italia nonchè Conduttrice Televisiva dei programmi “Ma come ti vesti???” “Shopping Night” (insieme al famosissimo Enzo Miccio già presente da noi al Wedding Expo) “Dire Fare Baciare” “Guardaroba Perfetto” insieme ad una giuria di professionisti del settore come il Presidente Nazionale della Camera della Moda Giovani Fashion Designer Giuseppe Fata, l’Ambasciatore della Camera della Moda Calabria Lino Valeri, il Fotografo Giuseppe Gargano, il Direttore del Wedding Expo e del Magazine Reggio Nozze Antonio Rositano e i titolari degli atelier presenti in fiera, voteranno la Sposa più Bella per la Copertina Reggio Nozze Giugno 2016.