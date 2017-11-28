Una serata all’insegna del buon gusto e dell’eleganza con un ospite d’eccezione: Enzo Miccio, wedding designer, event planner, fashion designer e conduttore televisivo.

L’evento è stato organizzato da Massara Special Events di Ilenia Massara, wedding ed event planner:

“Sono stata molto entusiasta di aver organizzato questo evento nella bellissima location Villa Blanche con un ospite d’onore come Enzo Miccio che è sicuramente il wedding planner più famoso in Italia, una persona molto distinta e charmant, esattamente come appare in TV”.

La collezione di gioielli farfalle

Scopo dell’evento è stata la presentazione dell’ultima collezione gioielli farfalle disegnata da Enzo Miccio per Comete gioielli; la location scelta per l’occasione, Villa Blanche (Demetrio Mercurio – direttore), è stata allestita da Francesca Cogliandro (concessionaria del brand Comete gioielli) col gusto che la contraddistingue.

Nel corso della serata Enzo Miccio ha dato consigli di stile alle future sposine: “per stupire i vostri ospiti cambiate il look tra cerimonia e ricevimento, magari passando da un coordinato di perle minimal per il giorno ad uno di pietre più glamour e ricco per la sera”.

Aperitivo, musica dal vivo ed estrazione

Dopo essersi prestato a foto e autografi per la gioia dei suoi numerosi fan, la sala ha aperto l’aperitivo allestito lungo la piscina coperta: un ricco buffet a base di pesce e tante bollicine. A immortalare i momenti più significativi ci ha pensato il fotografo Giovanni Calabrò con la sua professionalità mentre la band Note Viaggianti allietava gli ospiti con la loro musica dal vivo.

Per finire, a conclusione dell’evento, è stata fatta un estrazione con in palio due gioielli (un bracciale e una coppia di gemelli), sempre della collezione di Enzo Miccio, offerte dalla gioielleria Francesca Cogliandro.

La riuscita dell’organizzazione dell’evento è stata confermata dai complimenti ricevuti dagli invitati che, nel congedarsi, hanno auspicato il ripetersi della manifestazione.

*Servizio auto offerto da EF di Nicola Fotia

www.massaraevents.com

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