Sabato 16 e domenica 17 dicembre a Piazza Duomo cannoli Apar, gelato alla ricotta e pane dello Stretto con olio EVO in degustazione

Un fine settimana all’insegna del gusto, della freschezza e della qualità quello che si prepara a Piazza Duomo, che vedrà l’incontro di tre eccellenze: la maestria dei pasticceri reggini dell’Apar e dei panificatori dello Stretto, e la bontà dei prodotti di Fattoria della Piana: protagonisti la ricotta e l’olio EVO.

Tra sabato e domenica, nell’ambito della rassegna “Incroci sotto l’Albero”, i reggini sono invitare a degustare il pane dello Stretto con l’olio extra vergine di Fattoria della Piana (domenica mattina) e due prodotti di alta pasticceria come i cannoli degli associati Apar e il gelato di Cesare (sabato e domenica pomeriggio), realizzati con uno dei prodotti di punta di Fattoria, la ricotta.

Tre degustazioni con Apar e Fattoria della Piana

La sinergia tra i maestri artigiani reggini e la Cooperativa leader nella produzione di formaggi in Calabria, guidata da Carmelo Basile, ha prodotto un programma di tre eventi nei quali si potranno assaggiare – fino ad esaurimento – prodotti di alta qualità e bontà realizzati nella nostra terra.

I maestri artigiani prepareranno i loro prodotti sul palco dell’Albero di Luci all’interno dei Mercatini di Natale realizzati dal Comitato Corso Sud. Si parte sabato 16 dicembre alle ore 17 per il primo dei due pomeriggi di “Dolce Natale”, un incontro di freschezza e bontà tra l’Apar (Associazione provinciale Pasticceri artigiani reggini) e Fattoria della Piana, con la degustazione gratuita di cannoli e gelato con ricotta freschissima.

Domenica 17: il pane dello Stretto con l’olio EVO

Domenica 17 dicembre, alle ore 10, un momento conviviale da non perdere: “Buono come il pane”, la degustazione delle tante tipologie di Pane dello Stretto (identità territoriale Enoagriart a cura dell’Accademia Delle Imprese Europea) con l’olio EVO, olio di oliva di categoria superiore estratto a freddo, di Fattoria della Piana.

Una doppia gioia del palato che si unirà alla gioia dello stare insieme. Sempre domenica 17 dicembre, alle ore 17, la ricotta di Fattoria della Piana continuerà a prendere forma e dolcezza nell’arte pasticcera dell’Apar con la seconda degustazione gratuita che sarà seguita dall’esibizione della scuola di danza Rossana dance.

Appuntamento dunque per i due pomeriggi dolcissimi di sabato e domenica con l’Apar e Fattoria della Piana, e con la mattinata fragrante di domenica dedicata al Pane dello Stretto: Piazza Duomo e gli Incroci sotto l’Albero al centro del gusto e dell’eccellenza reggina. La rassegna Incroci sotto l’Albero è stata promossa da Fattoria della Piana in sinergia con l’associazione culturale Incroci e Sabbiarossa Edizioni.

In caso di maltempo gli eventi saranno rinviati ad altra data che sarà comunicata successivamente.