‘Welcome Mediterranea’, la festa di benvenuto alle matricole
Dopo due anni riprendono le iniziative per gli studenti dell'Università Mediterranea con il Welcome Mediterranea, aperitivo, live band e djset al CoffingHouse
26 Ottobre 2017 - 08:57 | di Vincenzo Comi
A distanza di due anni dall’ultimo evento.riprendono con un NUOVO STILE e un RINNOVATO STAFF le iniziative che hanno segnato l’Università Mediterranea con il grande WΣLCOMΣ!
Il WΣLCOMΣ MΣDITΣRRANΣA è la festa di benvenuto per i tanti studenti che hanno scelto di studiare nella città di Reggio Calabria, in occasione dell’apertura ufficiale per la stagione 17-18 del CoffingHouse.
Gli iscritti all’Università Mediterranea Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Scienze Economiche e Ingegneria sono invitati per dare inizio al nuovo anno Accademico 2017/18 insieme ai docenti e l’associazione studentesca Eu.Re.Ca.
#APERITIVO di APERTURA h 20:30
Buffet per le matricole DIIES DICEAM
(Aperitivo su prenotazione, per info e prenotazioni: Pagina Coffinghouse o whatsapp al 3464149713)
#PRESERATA – Live Band ore 21.00
VIA LE MANI DAGLI OCCHI – Cover band #NEGRAMARO
#DISCOTIME Djset & Voice h 23:00 – 2:00
DJ: Massimo Trunfio – Paul C
Voice: Rosy MG
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie