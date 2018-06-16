Il 17 giugno alla Seby's Academy gli esperti Wella presentano la collezione primavera/estate 2018 con le novità su tagli, colore e acconciature

Un evento da non perdere per tutte le donne della nostra città e non solo. Un appuntamento rivolto ai professionisti del settore ma anche a tutte le ragazze che desiderano essere sempre aggiornate sugli ultimi trend e che si prendono sempre cura dei propri capelli.

Domani, nel pieno centro di Reggio Calabria, all’interno degli eleganti locali della Seby’s Academy si terrà la presentazione della “Wella Collection 2018“.

L’evento sarà presieduto dagli esperti consulenti dell’area manager di Calabria e Sicilia Mario Tumminia, dal CTP (tecnico Wella) Francesco Belvedere e dall’agente di zona Arcangelo Mirisciotti.

Durante l’incontro sarà presentata la collezione primavera/estate Wella con tutte le novità 2018 riguardanti tagli, colore ed acconciature. Un modo sempre maggiore da parte di Wella per essere presente sul territorio reggino fianco a fianco con i propri clienti e i propri partner per creare un progetto di formazione e crescita che includa tutti i saloni.

L’evento rappresenta per Wella un momento di incontro e di confronto in cui poter scambiare idee e perchè no far nascere progetti e percorsi innovativi.

Vi aspettiamo domani 17 giugno a partire dalle 15:00 fino alle ore 17:00 per la presentazione della “Wella Collection 2018” presso la Seby’s Academy in via Corso Garibaldi 152 a Reggio Calabria.

PER INFO: 393.7482015