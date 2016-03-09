Wella Collection Show 2016: svelate le collezioni capelli p/e 2016

di Marcella Laboccetta – Ogni anno Wella ci fa scoprire le nuove collezioni moda capelli proposte da eccezionali hairstylist di grande fama, ed ogni anno ho il piacere di partecipare a questi grandi eventi perché insieme al mio team di makeup artist curo i makeup di alcune modelle.

L’evento Wella all’Unipol Arena di Bologna

Questo anno l’evento proposto da Wella che si è tenuto all’Unipol Arena di Bologna è stato il più grande mai visto con più di 6000 spettatori e molti gruppi di hairstylist che si sono esibiti sul palco proponendo le loro visioni e le collezioni moda capelli per la primavera estate 2016.

I gruppi di harstylist si sono esibiti il 7 e 8 febbraio. Voglio condividere con voi immagini e filmati che stanno proliferando in rete per respirare la pura creatività che questo show ha offerto e per lasciarvi un po’ di ispirazione per l’hairstyling della prossima stagione!

Il makeup per i top hairstylist italiani e internazionali

Con il mio team di makeup artist ho curato i makeup per le modelle dei top hairstylist italiani e internazionali. I team per cui ho curato il makeup sono: Sassoon, Mitù, Art Hair Studios, James Longagnani, e per le modelle che hanno sfilato durante la Sebastian Night, ed è proprio di tutte queste che voglio mostrarvi i look per lasciarvi un po’ d’ispirazione per la primavera estate 2016!

Ecco a voi…

MITU’ – COLLEZIONE P/E 2016 “SO SMART SO COOL”

“So smart so cool” è la collezione firmata mitù, proposta dal direttore artistico Stefano Milani, dove abbiamo visto frangette alte, che non superano le sopracciglia, tagli corti, rossi, biondi, castani, onde morbide e acconciature realizzate anche con le trecce, un elemento molto di tendenza per la nuova stagione, capelli mossi, accessori preziosi sui capelli, altro elemento must-have del 2016, (come visto anche dopo le sfilate della Milan Fashion Week), e un’ispirazione nata dagli anni ’50 e ’70 per un risultato finale che rispecchia in pieno quella che è l’anima dello stile Mitù: pura eleganza e modernità anche nelle proposte dall’animo più rock!

Da notare anche la scelta dello styling, che mostra negli abiti il protagonismo delle tonalità di rosa e di azzurro, i due colori di cui non si potrà fare a meno per la primavera – estate 2016.

Per il makeup si è scelto uno stile abbastanza naturale, evidenziando una bellezza data da uno stile molto pulito ed elegante con visi luminosi e ombretti leggeri.

ART HAIR STUDIOS – COLLEZIONE P/E 2016 “GRAFICA”

Per la collezione “Grafica” proposta da Maurizio Contato, direttore artistico del gruppo AHS, a sfilare sono stati tagli corti, scalati, tanto movimento e colori rossi, castani e biondi, ma protagonista della collezione è anche il grigio!

Il fil rouge della collezione è stato sicuramente il colore rosso, scelto per presenziare su abiti, makeup e sull’intero mood di “Grafica”, nonché sulle teste di alcune modelle con questi bellissimi tagli che vedete in foto che hanno ancora più carattere grazie al rosso che li arricchisce.

Anche nel makeup, è stato appunto il rosso il protagonista assoluto, con questi grafismi sugli occhi delle modelle e sui visi dei modelli con ombretti matt e lasciando le labbra nude e i visi ultra luminosi.

Cliccando qui potrete vedere parte dello show inerente alla collezione “Grafica”.

JAMES LONGAGNANI per JAMES HAIR DIFFUSION

Nella sfilata del team di James Longagnani si sono visti colori castani, rossi e biondi, acconciature ultra definite, frangione lunghe e capelli lunghi o tagli scalati con lunghezza sopra le spalle, la lunghezza più in voga del momento. Bellissimo lo styling un po’ maschile con queste camicie bianche e pantaloni neri sostenuti da bratelle.

Per il makeup abbiamo realizzato smoky eyes con labbra nude.

Un’eleganza composta e sofisticata quella proposta da James, che ispira…

SASSOON ACADEMY – ANDROGYNE

Androgyne è la collezione proposta da Sassoon Academy che si caratterizza da uno stile british inconfondibile. Forme decise, tagli ultra definiti e corti, frangette corte sopra le sopracciglia, onde schiacciate sulla nuca, rossi, neri, biondi chiarissimi e accessori sui capelli come coroncine di rose rosse.

Il makeup è stato realizzato con linee nere decise sugli occhi per sguardi intensi associate a labbra nude o palpebre nere associate a rossetti rosso matt.

SEBASTIAN NIGHT – COLLEZIONE “TRASCENDENCE”

Trascendence è una collezione in cui tagli, styling e prodotti aumentano la versatilità dei capelli permettendo infinite trasformazioni. La trasformazione nei capelli.

Per descriverla meglio non posso fare altro che affidarmi alle parole di chi l’ha realizzata.

I Global Art Director Micheal Polsinelli e Shay Dempsey esplorono nuovi modi per sfidare le frontiere dello styling. Con nuovi prodotti e tecniche per il hairstyling, gli artisti possono instantaneamente cambiare la forma e la lunghezza, aprendo nuove possibilità creative e innovative.

MICHEAL: “Crediamo che nel futuro accrescimento sarà una parte molto importante dell’esperienza umana, interagiremo con i nostri vestiti.

“

SHAY: “Può essere una scena di un film talmente futuristica e incredibile , che provi solo il desiderio di viverla. La tua mente si apre e pensi “E se fosse possibilie?

“

Cliccando qui potrete vedere la collezione.

Dal Blog: muainthecity.blogspot.it