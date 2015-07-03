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‘What Else in Fashion?’ a Milano

Alla Rimessa dei Fiori di Milano durante la settimana della moda uomo, Hydrogen con L'Uomo Vogue e GQ Italia mette in scena creatività e business

03 Luglio 2015 - 12:51 | di Federica Geria

Fabio Inka, Ivana Pajkic, Alberto Bresci, Filippo Volandri e Francesca Fichera a What Else in Fashion, Milano

fabio inka;ivana pajkic;alberto bresci

Daniela Bonanno Conti – Nella splendida location de La Rimessa dei Fiori a Milano, si è svolto il prestigioso evento “What Else in Fashion?”. La manifestazione è organizzata da Hydrogen, L’Uomo Vogue, GQ Italia e Camera Italiana Buyer Moda. Si tratta di un evento esclusivo che mette in evidenza gli elementi chiave e basilari del Fashion System italiano ovvero: Creatività e Business. Il brand Hydrogen, marchio leader nel settore Luxury Sportswear uomo, ci ha stupito con i propri capi, inventati dallo stilista Alberto Bresci che sono dei veri e propri “amuleti” capaci di attirare energia positiva e la “buenasuerte”. Infatti, i tre concetti chiave del brand sono: Love, Money e Fortune. Questi tre elementi sono stati ripresi da tre artisti selezionati da L’Uomo Vogue e GQ Italia che hanno messo in mostra le loro opere, lasciandoci piacevolmente sorpresi. Si tratta di artisti come: Giacomo Lion, Gugliemo Castelli e Massimo Uberti. Questa manifestazione non solo vuole celebrare la settimana della Moda Uomo ma è anche modo per consolidare il segmento moda caratterizzato da creatività, business e comunicazione e in questo senso anche la Camera della Moda ha voluto dare il suo prezioso contributo all’evento. L’Uomo Vogue e GQ Italia, indiscussi leader nel segmento editoriale dei maschili, confermano il loro interesse verso l’universo e la moda maschile, cercando di garantire come sempre la massima visibilità mediatica e garantendo la qualità editoriale.

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