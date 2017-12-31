L'app di messaggistica va in tilt a poche ore dalla mezzanotte: utenti in tutta Italia e in mezza Europa alle prese con l'orologino che non si sblocca

Ancora una volta, ci risiamo. L’app di messaggistica più usata del momento è inutilizzabile su Android e iOS, in tutta Italia.

E sul più bello. Whatsapp va in tilt. A poche ore dalla mezzanotte del nuovo anno l’app di messaggistica ha iniziato a non funzionare lasciando gli utenti alle prese con l’inquietante simbolo dell’orologino che certifica il cattivo funzionamento della piattaforma.

Il problema non è solo italiano: secondo il sito downdetector.com, che monitora la situazione anche sulla base dei report ricevuti dagli utenti, la piattaforma «fa i capricci» in tutta l’Europa centrale (in particolare in Olanda), in Spagna, in Brasile e parte degli Usa, oltre che in India e in Malaysia. Sembrerebbero essere escluse dall’interruzione le altre aree del pianeta.

L’hashtag #whatsappdown è diventato in poco tempo il principale trend topic in Italia e il secondo nel mondo, preceduto solo dall’immancabile Happy New Year. Augurio di buon anno che potrà essere diramato, almeno per ora, solo attraverso i social o altre app per lo scambio di messaggi.

Avete registrato anche voi problemi con Whatsapp stasera?