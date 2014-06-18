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Whatsapp in arrivo 250 nuove emoticon tra cui il dito medio

Armi, scarpe, cibo, automobiline e nuovi gesti delle mani ampliano il database di faccine di WhatsApp: una novità spicca più delle altre

18 Giugno 2014 - 08:13 | di Redazione

di Alessandro Sica – Le emoticon le note faccine, o smiley, sono nate rispondendo all’esigenza di comunicare un’emozione, o una gamma di emozioni, che non possono trasparire attraverso il semplice uso del testo.

Che tipicamente adornano e colorano il contenuto di email, messaggeria istantanea ed SMS. La novità legata alle emoticon e che ben presto gli utenti di whatsapp, uno dei più popolari sistemi di comunicazione istantanea multipiattaforma, potranno godere di una più vasta aggiuntiva di nuove emoji che andranno a completare il database già esistente.

Questa nuova schiera di “smiley” prende ispirazione dai più disparati temi tra cui quello militare, quello sportivo e quello informatico. Troveremo quindi simboli di vario genere, automobiline, pistole, scarpe, cibo e diversi gesti delle mani. Quello che tra tutti spicca maggiormente è indubbiamente il dito medio.

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