‘Wilde e la Scomparsa della Bellezza’, venerdì l’incontro dedicato allo scrittore irlandese

Venerdì 2 dicembre alle 17.45 alla libreria Universalia di Reggio Calabria Domenico Rosaci propone una conferenza su Oscar Wilde e la decadenza della società

Venerdì 2 Dicembre, alle ore 17.45 presso l’associazione “Universalia” (Via Treviso 41, Reggio Calabria), Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Wilde e la Scomparsa della Bellezza”.

https://www.facebook.com/events/225639791192395

Allo stesso modo di Nietzsche, anche Oscar Wilde morì nell’anno 1900, quindi non visse nemmeno un giorno del XX secolo. Eppure anche lui, come già Nietzsche, seppe prefigurarsi l’evoluzione della società umana, riconoscendone la decadenza già in atto. Simbolo di libertà di pensiero e di rifiuto di qualunque omologazione culturale, accompagnato sempre da quell’ironia che contraddistingue il vero genio, Wilde fece della sua vita una commedia brillante, un po’ come Nietzsche ne aveva fatto una tragedia greca.

Ma l’attore principale di questa sua commedia indossa una maschera che non ha nulla di comico, e che suscita invece il più tragico dei sentimenti: la disperazione. Davanti allo sciagurato assassinio della Bellezza, Oscar Wilde leva la sua straordinaria, umanissima protesta.

Organizzatore: Associazione Culture

Luogo: Libreria Universalia, Via Treviso 41, Reggio Calabria

Data: Venerdì 2 dicembre, ore 17.45

Pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/225639791192395

Prof.

Ing. Domenico Rosaci

PhD, Associate Professor of Computer Engineering

DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)

University “Mediterranea” of Reggio Calabria