Wingman, il profilattico che da il via alla prossima rivoluzione sessuale!

-di Laura Maria Tavella. Wingman è il nuovo preservativo che, giura il suo creatore, non vi farà più odiare il momento in cui dovrete indossarlo.

Wingman,progettato da un designer olandese,promette di cambiare le nostre abitudini sessuali ed evitare moltissime frustrazioni quando si arriva al momento del piacere: è un vero “condom con le ali”: infatti, è indossabile in pochissimi gesti e in pochissimi secondi,grazie ai supporti di plastica di cui è dotato, che permettono al partner di inserirlo velocemente e utilizzando solo due dita.

Grazie alla sua progettazione, con Wingman calano drasticamente anche tutti i rischi di rottura o danneggiamento del condom.“Il nostro obiettivo era creare un preservativo completamente nuovo che faccia quel che deve, ma senza quasi farsi notare”, afferma il designer.

Ancora increduli? Vi basterà guardare il video esplicativo: