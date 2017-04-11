City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Workshop di ceramica con l’artista Enrico Meo – FOTO

Due settimane di laboratorio con il maestro Enrico Meo per far vedere agli alunni la materia trasformarsi in oggetto, fino a una piccola installazione

11 Aprile 2017 - 08:58 | di Vincenzo Comi

Workshop di ceramica d'arte del maestro Enrico Meo con gli alunni del biennio

Nell’ambito del progetto “Il potere educativo dell’arte” si è svolto, dal 27 marzo al 10 aprile 2017, il  Workshop  di Ceramica d’arte tenuto dal maestro Enrico Meo ad  un gruppo di alunni del Biennio presso il laboratorio specifico del plesso Frangipane.

L’azione avviata con  lo scopo di creare  una fattiva interazione tra la Scuola e il mondo esterno dell’arte, si è conclusa con una installazione finalizzata alla percezione delle fasi del conoscere-fare attraverso un breve percorso che gli allievi hanno effettuato per vedere la materia trasformarsi in oggetto, gesto focalizzato non tanto alla ricerca del bello, ma piuttosto al ritrovamento della poetica e dell’anima delle “cose”

Il Fare laboratoriale ha  offerto ai giovani l’opportunità di ampliare le loro capacità percettive  sviluppando forme semplici e adeguate ad  esprimere primarie sensazioni tattili e visive; la relazione creatasi tra loro e le cose circostanti ha stimolato e riattivato la loro immaginazione portandoli al  riconoscimento della natura profonda degli oggetti come strumento per scandagliare le loro abitudini mentali e  sensibilizzare la loro coscienza .

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità Cultura Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?