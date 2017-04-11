Workshop di ceramica con l’artista Enrico Meo – FOTO

Nell’ambito del progetto “Il potere educativo dell’arte” si è svolto, dal 27 marzo al 10 aprile 2017, il Workshop di Ceramica d’arte tenuto dal maestro Enrico Meo ad un gruppo di alunni del Biennio presso il laboratorio specifico del plesso Frangipane.

L’azione avviata con lo scopo di creare una fattiva interazione tra la Scuola e il mondo esterno dell’arte, si è conclusa con una installazione finalizzata alla percezione delle fasi del conoscere-fare attraverso un breve percorso che gli allievi hanno effettuato per vedere la materia trasformarsi in oggetto, gesto focalizzato non tanto alla ricerca del bello, ma piuttosto al ritrovamento della poetica e dell’anima delle “cose”

Il Fare laboratoriale ha offerto ai giovani l’opportunità di ampliare le loro capacità percettive sviluppando forme semplici e adeguate ad esprimere primarie sensazioni tattili e visive; la relazione creatasi tra loro e le cose circostanti ha stimolato e riattivato la loro immaginazione portandoli al riconoscimento della natura profonda degli oggetti come strumento per scandagliare le loro abitudini mentali e sensibilizzare la loro coscienza .