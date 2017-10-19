Il 28 e 29 ottobre a Roma il Web Radio Festival: iWebRadio, web radio calabrese, è in gara come migliore radio online e segue l'evento in live streaming

Il 28 e 29 ottobre presso il centro congressi Roma Eventi – Piazza di Spagna a Roma torna per l’edizione 2017 con un partner d’eccezione Graziano Tomarchio Productions con il quale girerà servizi video-multimediali e contributi live streaming con una troupe specializzata svelando ciò che accade dietro e avanti le quinte della manifestazione.

La nascita di iWebRadio nel 2008

Il progetto iWebRadio nasce nel 2008 da un’idea di Francesco Caligiuri e di un gruppo di amici che a vario titolo si sono avvicendati dando corpo e vita alla creazione di questa piccola realtà, tra cui merita una citazione per il suo costante impegno e passione Rocco Furfaro che attualmente si occupa della programmazione radiofonica.

Organizzato da Radiospeaker.it, la più grande Radio Community italiana, il Web Radio Festival è il primo e unico appuntamento dedicato al mondo della radio sul web e al Digital Audio.

Contest, workshop e ospiti del festival

Nel ricco carnet di eventi sono previsti i contest nei quali una giuria di qualità sceglierà le migliori voci maschili e femminili del web e premierà la web radio dell’anno.

Due giornate di workshop ad accesso gratuito con relatori italiani e internazionali altamente qualificati pronti a spiegare in quale direzione si stia muovendo la radiofonia. Tra questi spiccano: Filippo Solibello, Savino Zaba, Giorgio Verdelli, di Radio Rai, Stefano Meloccaro, volto noto di Sky, reduce dall’ultima stagione di successo dell’Edicola Fiore, i conduttori del Morning Show di Radio Globo e, ospite speciale, il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi che racconterà l’esperienza e il valore assunto da Radio Amatrice dopo il sisma dello scorso anno.

“Il futuro della radio è sul web”. Oggi, oltre ad essere ovunque, la radio non viaggia più da sola: ad accompagnarla il web e il Digital Audio. In questo senso partecipare al Web Radio Festival è il modo migliore per restare aggiornati. Dal 2013, infatti, è il primo e unico evento al mondo dedicato alla radio on line e per questo un punto di incontro per migliaia di appassionati di radio e digital audio.

” dichiara Giorgio d’Ecclesia, founder e ceo di Radiospeaker.it

iWebRadio in gara come migliore radio online

Al festival 2017 iWebRadio è nuovamente in gara quale migliore radio online, non nuova alla partecipazione a queste iniziative, iWebRadio nel 2009 a Riva del Garda aveva partecipato a Web radio Incontri, quale unica radio pioniera calabrese.

Per la nuova edizione targata 2017 si spera a detta del suo fondatore Francesco Caligiuri e del suo staff di migliorare o eguagliare il risultato dello scorso anno, magari tagliando il traguardo dei 10 anni di attività con una vittoria, nel frattempo vi invitiamo a seguirci anche virtualmente sui nostri social o in live streaming all’indirizzo www.iwebradio.fm !!!