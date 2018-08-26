La Leonida Edizioni in previsione della V Edizione di Xenia Book Fair 2019 — la fiera nazionale del libro all’aperto (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria — ha avviato la fase di selezione di 10 scrittori calabresi da inserire nel progetto che prevede incontri culturali presso i borghi antichi più belli in Calabria ed alcuni comuni SPRAR. (Saranno preferiti autori di romanzi che trattano il tema dell’accoglienza ed autori di saggi storici sul Medioevo).

L’iniziativa è parte integrante del programma afferente alla Fiera che prevede due fasi: la prima abbraccia un progetto itinerante (otto giorni), la seconda prenderà forma presso il Parco della Mondialità di Gallico (sette giorni) e vedrà la partecipazione diretta anche di scrittori extraregionali e stranieri. In totale sono previsti oltre duecento incontri con l’autore ed il coinvolgimento diretto di enti, associazioni e case editrici. Xenia Book Fair si avvia quindi a collocarsi come uno dei più grandi eventi editoriali all’aperto d’Italia.

Per info www.editrice-leonida.com – leonidaedizioni@libero.it