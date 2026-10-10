XI edizione del Trofeo Coni 2026: la Regione Calabria rappresentata I.C. Istituto Comprensivo ‘B. Telesio’ nella categoria Baseball 5

Si è conclusa l’ XI edizione del Trofeo Coni 2026, dove sette alunni uscenti dall’ I.C. Istituto Comprensivo “B. Telesio” –

Reggio Calabria hanno partecipato rappresentando la Regione Calabria, nella categoria Baseball 5.

Sono ormai diversi anni che la società ASD San Giorgio baseball e softball collabora attivamente con questo Istituto,arricchendo la formazione sportiva dei ragazzi.

Questa sinergia è stata possibile grazie in primis, alla Dirigente Scolastica Marisa Maisano, che in continuità al progetto Scuola Attiva Junior,si è mostrata favorevole alla nuova proposta progettuale pervenuta dalla Federazione Italiana Baseball e Softball “Baseball Five Youth Cup ” dando seguito alla possibilità di confrontarsi oltre ad una fase di istituto dei giochi della gioventù, anche su una fase provinciale,dove i ragazzi del suo istituto sono appunto risultati vincenti sugli altri, guadagnandosi l’accesso di diritto al Trofeo Coni 2026.

E’ doveroso ringraziare due fondamentali docenti di educazione motoria: la professoressa Daniela Ardino (traferitasi lo scorso anno) e la professoressa Vittoria De Blasio (docente in pensione ). Entrambe sono state promotrici del baseball Five all’ I.C. Telesio, affiancando e supportando con entusiasmo e professionalità, il tecnico federale. Il merito di tanti obiettivi raggiunti è sicuramente anche il loro!

Un ringraziamento particolare al professore Sebastiano Fortugno che oltre ad essere il referente sportivo scolastico , ha accompagnato i ragazzi in questa bellissima avventura del Trofeo Coni a Taranto, in Puglia,cimentandosi in uno sport per lui nuovo.

Gli atleti:

-Rosella De Gennaro

-Nicole Hanaman

-Giada Cundò

-Francesca Fotia

-Alessandro Moscato

-Antonio Latella

-Demetrio Russo

Questi ragazzi, con la loro prestazione, sono riusciti a fare salire di 2 posizioni in classifica la Regione Calabria!

A loro va il ringraziamento più speciale, con l’augurio di serbare nel cuore questi momenti di confronto,di fair-play e di spensieratezza.

Ci proponiamo nel nuovo anno scolastico di operare con più efficienza, per fare innamorare altri ragazzi alla meravigliosa disciplina del Baseball Five!!

Si ringraziano il Delegato Regionale Fibs Calabria Maria Cristina De Capua ed il Tecnico Federale Simona F. Oppedisano.