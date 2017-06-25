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XXIII ed. del Concorso di pittura grafica, scultura e fotografia

Martedì 27 giugno alla Chiesa di San Giorgio al Corso la premiazione del concorso dell'Anassilaos per gli studenti delle scuole medie

25 Giugno 2017 - 08:03 | di Vincenzo Comi

Concorso di pittura, grafica, scultura e fotografia Danila Pizzimenti e Roberta Rocca, XXIII edizione

Si terrà martedì 27 giugno alle ore 19,15 presso la Chiesa di  San Giorgio al Corso la XXIII edizione del Concorso di  pittura grafica scultura e fotografia “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca” promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos in ricordo delle due giovanissime studentesse prematuramente scomparse e riservato agli allievi degli Istituti di Istruzione  secondaria di I grado (2016/2017). Tema del concorso “Disegna, dipingi, fotografa , commenta o fai una parafrasi di una canzone che ti piace”.

I premi per tempera e tecnica mista

Per la Sezione Tempera  1° Premio a Bagnato Raffaele,  II^ A “ Vittorino da Feltre ” e a   Catizzone Elettra III^ G  “Spano’ Bolani ”.  2° Premio a   Ferrigno Fabiana Maria  II^ A “ Vittorino da Feltre” e a Drobutun Valeria  III^G   “ Vittorino da Feltre ”. 3° Premio a   Ragonese Maria Laura III^D “ Galileo Galilei ”  e a  Malavenda Angela   I^D  “Galileo Galilei”.

Per la   Tecnica mista   1° Premio a Nassera Nicole    III^D “ Galileo Galilei ”    e a  Garganese Giulia  I^B “ Vittorino da Feltre ” . 2° Premio a  Napoli Krystal  I^ G  “ Vittorino da Feltre ”  e Pisani Laura     III^I“ Vittorino da Feltre ” .

I premi per grafica e pastello

Per la   Grafica 1° Premio a Tenio Laura,   II^D “ D. Vitrioli ”  e Nicolò Alessia  II^ C “ Pirandello ”. 2° Premio a Zagari Elena,  III^A “ Spanò Bolani ” e Pennestrì Elisabetta    II^      “ Galileo Galilei ” .

Per il Pastello  1° Premio a Allegra Sara, II^A “Vittorino da Feltre” e  Azzarà Chiara,  III^F “ Don Bosco” . 2° Premio a  Zavettieri Pietro   II^A  “D. Vitrioli ”  e  Saladino Giorgia, III^B “Vittorino da Feltre ” . 3° Premio a   Ligato Valerio,   III^D “ Spanò Bolani ”   e  Catalano Lavinia,  III^D “ Spanò Bolani ”.

I premi per fotografia e fumetto

Per la Fotografia 1° Premio a  Tramontana Maria Grazia   III^A “ Pirandello ”  e  Araniti Francesca III^D “ Pirandello ”. 2° Premio a Sontuoso Adriana,  I^ C   “Galileo Galilei” .

Per il Fumetto 1° Premio a Blefari Ilaria,   III^B “ Vittorino da Feltre ” e   Pellicanò Francesca,  III^B “ Galileo Galilei ” . 2° Premio a Calarco Chiara,   I^C   “ Galileo Galilei” e Laganà Arianna, II^D “ Galileo Galilei ”.

Matite colorate e premi speciali

Per la Matite Colorate  1° Premio a Latella Samuele,  II^A “ D.Vitrioli ” e  Fonte Sofia,  II^A “ D. Vitrioli ” . 2° Premio a   Costantino Lorenza,   II^ A “ D. Vitrioli ” e Cois Sarah, III^D “ Pirandello ”. 3°  Premio a  Ielo Stefania, III^D “ Vittorino da Feltre ” e Barsan Alexandra Ioana,  I^  A “ Pirandello ”.

Premi della Presidenza a Silvia Sofia, Giordano Demetrio e  Scarfò Sonia. Premi della Giuria a Filippone Alessandra, Filippone Noemi, Filianoti Mariella, Cois Alessio.

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