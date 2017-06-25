XXIII ed. del Concorso di pittura grafica, scultura e fotografia

Si terrà martedì 27 giugno alle ore 19,15 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso la XXIII edizione del Concorso di pittura grafica scultura e fotografia “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca” promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos in ricordo delle due giovanissime studentesse prematuramente scomparse e riservato agli allievi degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado (2016/2017). Tema del concorso “Disegna, dipingi, fotografa , commenta o fai una parafrasi di una canzone che ti piace”.

I premi per tempera e tecnica mista

Per la Sezione Tempera 1° Premio a Bagnato Raffaele, II^ A “ Vittorino da Feltre ” e a Catizzone Elettra III^ G “Spano’ Bolani ”. 2° Premio a Ferrigno Fabiana Maria II^ A “ Vittorino da Feltre” e a Drobutun Valeria III^G “ Vittorino da Feltre ”. 3° Premio a Ragonese Maria Laura III^D “ Galileo Galilei ” e a Malavenda Angela I^D “Galileo Galilei”.

Per la Tecnica mista 1° Premio a Nassera Nicole III^D “ Galileo Galilei ” e a Garganese Giulia I^B “ Vittorino da Feltre ” . 2° Premio a Napoli Krystal I^ G “ Vittorino da Feltre ” e Pisani Laura III^I“ Vittorino da Feltre ” .

I premi per grafica e pastello

Per la Grafica 1° Premio a Tenio Laura, II^D “ D. Vitrioli ” e Nicolò Alessia II^ C “ Pirandello ”. 2° Premio a Zagari Elena, III^A “ Spanò Bolani ” e Pennestrì Elisabetta II^ “ Galileo Galilei ” .

Per il Pastello 1° Premio a Allegra Sara, II^A “Vittorino da Feltre” e Azzarà Chiara, III^F “ Don Bosco” . 2° Premio a Zavettieri Pietro II^A “D. Vitrioli ” e Saladino Giorgia, III^B “Vittorino da Feltre ” . 3° Premio a Ligato Valerio, III^D “ Spanò Bolani ” e Catalano Lavinia, III^D “ Spanò Bolani ”.

I premi per fotografia e fumetto

Per la Fotografia 1° Premio a Tramontana Maria Grazia III^A “ Pirandello ” e Araniti Francesca III^D “ Pirandello ”. 2° Premio a Sontuoso Adriana, I^ C “Galileo Galilei” .

Per il Fumetto 1° Premio a Blefari Ilaria, III^B “ Vittorino da Feltre ” e Pellicanò Francesca, III^B “ Galileo Galilei ” . 2° Premio a Calarco Chiara, I^C “ Galileo Galilei” e Laganà Arianna, II^D “ Galileo Galilei ”.

Matite colorate e premi speciali

Per la Matite Colorate 1° Premio a Latella Samuele, II^A “ D.Vitrioli ” e Fonte Sofia, II^A “ D. Vitrioli ” . 2° Premio a Costantino Lorenza, II^ A “ D. Vitrioli ” e Cois Sarah, III^D “ Pirandello ”. 3° Premio a Ielo Stefania, III^D “ Vittorino da Feltre ” e Barsan Alexandra Ioana, I^ A “ Pirandello ”.

Premi della Presidenza a Silvia Sofia, Giordano Demetrio e Scarfò Sonia. Premi della Giuria a Filippone Alessandra, Filippone Noemi, Filianoti Mariella, Cois Alessio.