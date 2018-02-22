XXVII edizione del Salone Nautico di Zagabria, presente anche la Calabria
La Calabria presenta la propria offerta nautica con un grande padiglione al Salone Nautico di Zagabria, dal 21 al 25 febbraio
22 Febbraio 2018 - 16:08 | di Eva Curatola
La Regione Calabria partecipa in questi giorni alla Fiera Nautica Zagreb Boat- show 2018, un evento tra i più importanti in Europa, che attira ogni anno circa 30 mila appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo, in programma a Zagabria dal 21 al 25 Febbraio. La Calabria ricoprirà durante la manifestazione un ruolo “speciale” all’interno del Salone avendo a disposizione un grande padiglione, il numero 7, per presentare l’intera gamma della propria offerta nautica. È una grande occasione per le imprese del settore per esportare le proprie eccellenze artigianali e per la Regione Calabria di promuovere il proprio territorio e le proprie tipicità. A rappresentare il brand nautico calabrese sarà il consorzio di cantieristica navale Blu Calabria 37 che raggruppa il 90% delle imprese di settore in Calabria.
La Fiera di Zagabria raduna i più grandi costruttori mondiali di natanti: panfili, barche a vela, idroscivolanti, imbarcazioni, ski jet, kajak, gommoni, motori di bordo e fuoribordo, nonché i produttori di abbigliamento e calzature, attrezzature e accessori per immersione, pesca, veleggio e altri sport acquatici.
Gli armatori calabresi si rivolgono a un pubblico di intenditori: non solo semplici imbarcazioni quelle proposte, ma vere eccellenze del mare, intrise di passione e autenticità tutte calabresi. La ventisettesima edizione del Salone Nautico di Zagabria ospiterà oltre 300 espositori e più di 200 navi attrattive in sei padiglioni completi, con un aumento del 10% dello spazio espositivo e dell’8% nel numero di navi esposte rispetto alla scorsa edizione.
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