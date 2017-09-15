Provengono da dieci regioni i 16 piccoli solisti che interpreteranno le 12 canzoni in gara al 60/o Zecchino d’Oro, su Rai1 da domenica 19 novembre per quattro domeniche fino alla finale del 10 dicembre, sotto la direzione artistica di Carlo Conti.

Con i bambini del Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni, i giovani interpreti saranno anche la voce de ‘Il Cuore dello Zecchino d’Oro’, il progetto di solidarietà di Antoniano onlus legato alla trasmissione televisiva con la campagna di raccolta fondi ‘Operazione Pane‘, rivolta alle persone che vivono in povertà.

‘Operazione Pane’ ha l’obiettivo di rafforzare l’esperienza avviata negli anni precedenti, supportando 10 mense francescane in Italia nell’erogazione quotidiana dei pasti e nelle successive attività di reinserimento per gli ospiti.

Con i piccoli solisti della 60/a edizione sale a 999 il numero di bimbi che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro, nel 1959, a oggi. Bobby Solo e Frankie Hi-Nrg, ormai un ‘veterano’ della manifestazione, oltre a Gianfranco Fasano, sono tra gli autori delle canzoni in gara al 60/o Zecchino d’Oro. Dopo la selezione finale, avvenuta all’Antoniano di Bologna al termine del tour delle Selezioni nazionali che nei mesi scorsi ha toccato oltre 30 piazze italiane. Due i bambini calabresi presenti: Martina Guglielmelli, 9 anni, di Castrolibero (Cosenza), che canta “Un nuovo giorno” (M.Gardini – G.De Rosa) e Giorgia Voci, 7 anni, di Gasperina (Catanzaro), che canta “Il Pescecane (solo un ciao)” (M.Gardini – M.Iardella).