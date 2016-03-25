Zenzero: rimedio universale contro tutti i mali

Dalla medicina indiana agli studi scientifici: le proprietà antinausea, antinfiammatorie e antiossidanti dello zenzero e le cautele per assumerlo

di Marcella Laboccetta – Zenzero: quel tocco pungente e orientale per la salute dei nostri piatti!

Le proprietà benefiche dello zenzero sono note fin dall’antichità; non a caso “grande medicina“ è il significato del suo nome indiano. Quale migliore presentazione per un alimento che occupa un ruolo di primo piano nell’insaporire pietanze e nel garantire salute e benessere.

Che cos’è lo zenzero e da dove viene

Lo Zingiber officinalis, nome scientifico dello zenzero (conosciuto anche come Ginger) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Zingiberacee. E’ originario dell’India e dell’ Asia tropicale, dove da millenni è utilizzato per scopi alimentari e medici. Per gli indiani rappresentava una sorta di “rimedio universale” contro tutti i mali, dalla febbre, al mal di testa e al mal di mare per i marinai cinesi.

Diversi studi scientifici hanno identificato le molecole contenute nella pianta, responsabili delle tante virtù. Tra i componenti bioattivi più importanti troviamo il gingerolo,

(responsabile anche del caratteristico gusto pungente) e gli oli essenziali.

Le proprietà attribuite allo zenzero

Numerose sono le proprietà attribuite allo zenzero: antinausea, antinfiammatoria, analgesica, antiossidante. Lo zenzero è molto utilizzato infatti per prevenire nausea, infiammazioni, dolori artritici e formazione di trombi. L’effetto antinausea sembra essere legato alla capacità di bloccare i movimenti regolari e intensi dello stomaco.

La pianta inoltre riduce la sintesi di prostaglandine e trombossani, sostanze che potrebbero causare dolore, infiammazione e trombosi.

Consumare regolarmente zenzero potrebbe dare una mano anche nella prevenzione del cancro, sostenuto proprio dall’infiammazione. Inoltre il gingerolo ha dimostrato la capacità, in vitro e ad elevate concentrazioni, di spingere le cellule tumorali a ”suicidarsi”, di bloccare la crescita tumorale e la formazione di nuovi vasi sanguigni di cui il tumore ha bisogno per procurarsi ossigeno e nutrienti.

Relativamente giovane è l’area di ricerca che trova nello zenzero importanti proprietà antidiabete e ipocolesterolemizzanti.

Come assumere lo zenzero

E’ possibile trovarlo sotto forma di capsule, decotto, estratto, radice fresca e secca, radice candita, polvere e tintura. Il corretto dosaggio è da 3 a 10 g di zenzero fresco a 2 o 4 g di pianta secca.

Possiamo beneficiare delle sue proprietà utilizzandolo in cucina, in polvere o fresco, come ottimo ingrediente per la preparazione di dolci e biscotti, o per dare un tocco orientale alle nostre salse e zuppe.

Le cautele da osservare

E’ necessaria comunque cautela nell’utilizzo in caso si assumano farmaci anticoagulanti. Inoltre, sebbene lo zenzero sia molto utilizzato per curare la nausea in gravidanza, l’effetto sul feto non è stato ancora stabilito. In questi casi è bene allora rivolgersi al proprio medico prima del consumo.

Articolo dal blog: www.muainthecity.blogspot.it

Fonti:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630214

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277626/

http://www.tizianastallone.com/2010/06/nutraceuticaezenzerolereali.html

www.airc.it

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/sintesi_interazioni_farmaci_alimenti.pdf