Dal 4 al 9 giugno, dalle 15 alle 19, a Bovalino si cercano comparse dai 7 agli 80 anni per la serie tv ZERO ZERO ZERO di Saviano, Cattleya e Sky

Da lunedì 4 a sabato 9 giugno 2018, dalle ore 15 alle ore 19, presso il Centro Commerciale “I Gelsomini” di Bovalino (RC), si terranno i casting per l’individuazione di comparse per la serie tv “ZERO ZERO ZERO“.

Le età richieste sono dai 7 agli 80 anni. Tutti coloro che vorranno sottoporsi ai casting dovranno munirsi di:

COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÁ

COPIA TESSERA SANITARIA e CODICE IBAN PERSONALE (bancario o postale)

Le riprese della serie tv, tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano e prodotta da Cattleya e Sky, si effettueranno nei mesi di luglio e agosto in provincia di Reggio Calabria.