Oggi mercoledì 28 Novembre dopo 22.30 l’associazione ESN Reggio Calabria propone uno dei suoi eventi più apprezzati, il Tandem Linguistico #LoZioPoliglotto presso Zio Fedele «Family Bistrò» sito in via Zaleuco, 21 Reggio Calabria.

L’evento non è solo un semplice aperitivo o una classica festa da cocktail bar, ma ha un format molto apprezzato ed è uno dei modi più efficaci per migliorare la lingua, fare nuove amicizie, promuovere la cultura e l’idea di Europa, di unione tra diverse culture e di cittadinanza europea.

Il tandem linguistico è un metodo informale di apprendimento delle lingue con una semplice conversazione, per partecipare basta richiedere al corner (adibito per l’occasione) l’adesivo o spillata raffigurante la bandiera con la lingua che si desidera parlare, successivamente si cerca chi ha la medesima e lo si invita a colloquiare.

La caratteristica peculiare sta nei partecipanti, persone aperte e felici di imparare, il tutto affidato ad un team sempre pronto a dare una mano. Esn reggio calabria è l’ufficiale Promoter della manifestazione e di molte altre rivolte a sostenere e sviluppare la “Student Exchange” e di fornire un’experiencia interculturale, il progetto avrà cadenza settimanale sempre presso Zio Fedele «Family Bistrò», con aperitivo dalle h 20.30 fino alle 22.00, a seguire cocktail bar e la musica del Dj Giustra.