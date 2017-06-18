“10 domande”. Ospite di Massimo Calabrò, Vittorio Caminiti

“Turismo? Bilancio negativo nei quasi tre anni di Regione con Oliverio”. Il Presidente della Federalberghi Calabria Vittorio Caminiti ospite di Massimo Calabrò su Reggio TV

“Competenze e qualità sono necessarie per la svolta sul turismo in Calabria. Nei quasi 3 anni di legislatura regionale il bilancio è negativo”. Lo ha detto il Presidente di Federalberghi Calabria Vittorio Caminiti ospite di Massimo Calabria nella puntata numero 13 di “10 domande”, l’appuntamento settimanale in onda su Reggio Tv, canale 14.

Nel corso della puntata si approfondito il nuovo business di alcuni albergatori, anche calabresi, che, per questioni di bilancio, hanno chiuso i battenti ai turisti ed hanno preferito affittare le proprie strutture a cooperative per ospitare migranti. Una nuova forma di guadagno che però, a detta del Presidente di Federalberghi, a lungo andare penalizza le strutture.

Vittorio Caminiti, che è anche Presidente dell’Accademia del Bergamotto, ha puntato l’indice sulla inadeguatezza del settore pubblico nell’utilizzare a fini turistici e commerciali questo prezioso agrume dando appuntamento alla nuova edizione di Bergafest che si terrà il prossimo 9 luglio.

La puntata andata in onda sabato 17 giugno alle ore 12 e 15 sarà replicata domenica 18 alle 15,30, mercoledì 21 alle ore 22 e 45 e giovedì 22 giugno alle 19,45.