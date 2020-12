Il 2020 attraverso gli scatti di CityNow

Lo ricorderemo per tutta la nostra vita. Questo maledetto 2020 lo terremo fisso nella nostra mente con tutte le immagini (per lo più tristi) che ci ha consegnato. La malattia Covid-19 ha segnato profondamente le nostre vite allontanandoci dagli affetti di sempre. Ma è stato un anno terribile, iniziato nel peggiore dei modi, che ha portato via anche grandi artisti e personaggi del mondo sportivo, vere icone dello sport. Noi di CityNow abbiamo fatto il nostro dovere, con puntualità e costanza, informandovi sempre, per 365 giorni l'anno ad ogni ora del giorno e della notte.

Abbiamo immortalato migliaia di momenti unici ed indimenticabili. Attimi di vita che catturano emozioni e istanti quotidiani memorabili. E ne abbiamo selezionati alcuni, che a nostro avviso, riassumono al meglio il 2020: