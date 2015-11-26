Sebastiano Caridi, un reggino in finale al ‘Più Grande Pasticcere’

di Antonello Diano – Il talent show culinario italiano giunto alla seconda edizione si avvale di una grande presenza calabrese: Sebastiano Caridi, 27 anni, figlio d’arte del rinomato pasticcere Paolo Caridi.

Il percorso di Sebastiano Caridi

Dopo aver iniziato a lavorare nel laboratorio del padre, Sebastiano, si sposta a Faenza per crescere professionalmente.

Ha seguito vari corsi tenuti dai più grandi maestri italiani come Luigi Biasetto e Roberto Rinaldini, e ha lavorato per 4 anni con Stefano Laghi. Il suo amore per la pasticceria lo porta sulla pelle, avendo appunto tatuato una fava di cacao con scritto “Realizza i tuoi sogni”.

Ha realizzato oltre 30 macaron dai gusti diversi ed è specializzato nel millefoglie, mentre il suo punto debole è il cake design e la lavorazione artistica dello zucchero. Seby insieme ad altri 9 ragazzi ha passato le prove ad eliminazione diretta su un totale di 30 candidati totali, per entrare all’interno dell’Accademia: “È un’esperienza esaltante e sono orgoglioso di indossare questa divisa”, dice.

La finale del talent su Raidue

Sotto lo sguardo (o meglio dire il gusto) esperto e severo dei tre grandi maestri di alta pasticceria Luigi Biasetto, Leonardo Di Carlo e Roberto Rinaldini e del giudice assoluto Ignazio Massari, Sebastiano ha affrontato le varie e difficili prove accademiche, prove in esterna e fasi eliminatorie a tempo ed a coppie, giungendo in finale dove si contenderà il primo posto insieme ad altri due partecipanti: Lorenzo Puca di Pescara e Deborah Vena di Verona.

La finale andrà in onda mercoledì 2 dicembre alle ore 21.15 su Raidue.

Non ci resta che fare il tifo per Sebastiano!!!