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Centro Civico di Archi, segno concreto di speranza

Una giornata di festa per il quartiere di Archi Scaccioti: inaugurato il Centro Civico, completato dopo mesi di lavori, simbolo di speranza

22 Gennaio 2016 - 19:07 | di Vincenzo Comi

Inaugurazione del Centro Civico Il seme della speranza ad Archi, quartiere di Reggio Calabria

Il 16 gennaio è stato un giorno di festa e di felicità per il quartiere di Archi Scaccioti: finalmente è stato inaugurato il Centro Civico “Il seme della speranza”.

Nonostante il clima invernale grigio e piovoso, per Archi è stata una giornata di primavera: il sole della gratitudine, della gioia, della meraviglia, dell’impegno e della speranza, illuminava gli occhi e il volto dei bambini, degli abitanti del quartiere e delle istituzioni presenti.

Un ringraziamento particolare va al Sindaco Giuseppe Falcomatà, grazie al suo impegno concreto, il centro civico che era solo uno scheletro fino a qualche mese fa, adesso è stato completato diventando un luogo accogliente. Un grazie anche all’Amministrazione, alla ditta Nucera che lavorando in sinergia, sono riusciti a realizzare un vero capolavoro che è segno concreto di speranza.

Speranza che certamente continuerà a crescere nella vita di ogni persona attraverso le attività che quotidianamente in esso si realizzeranno a favore dei bambini e di tutti coloro che vogliono impegnarsi a camminare e a crescere in umanità.

Anche la struttura architettonica del centro civico, circolare e senza spigolature, fa memoria dell’impegno alla crescita della legalità, a puntare sul positivo, sulla collaborazione, sulla corresponsabilità, sulla valorizzazione della diversità per costruire il bene comune.

È vero, come diceva Paulo Coelho: “lo straordinario risiede nel cammino delle persone comuni”.

Associazione “Il Seme” e gli abitanti di Scaccioti

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Giuseppe FalcomatàReggio Calabria Sociale
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